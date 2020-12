Noël 2020 : les meilleurs casques de gaming à offrir ou à se faire offrir

Pour les joueurs, le son est aussi important que l'image. Un bon casque permet de s'isoler pour maximiser ses performances tout en évitant de déranger ses proches.

Turtle Beach

Depuis quelques années, l'entreprise Turtle Beach fait parler d'elle, en bien. Sa gamme de casques est très large et le Stealth 700 Gen 2, orientée premium, offre de nombreux avantages.

Ce casque Bluetooth est solide, permet de porter facilement des lunettes en même temps, et il offre une puissance satisfaisante, avec ses écouteurs de 50 mm.

A noter : deux modèles distincts existent. L'un est destiné aux utilisateurs de Playstation, l'autre aux joueurs Xbox. Ne vous trompez pas.

Stealth 700 Gen 2, Turtle Beach, 149,99 €

Epos

Un look très original pour ce casque Epos/Sennheiser. Le modèle GSP 601 semble en effet tout droit sorti de Star Wars, avec ses inserts noir et orange et ses charnières en métal. D'autres couleurs sont disponibles, plus sobres, mais lui nous a particulièrement séduit.

Volumineux, l'Epos ne se prête pas vraiment à un usage nomade et sa conception, robuste, le destine surtout à la compétition e-sport. Il est confortable (surtout pour les petites têtes) et le micro antibruit permet une communication claire avec ses coéquipiers.

GSP 601, Epos, 219 €

MSI

Pour son casque GH 61, MSI s'est associé avec le spécialiste Onkyo, qui fournit les tranducteurs de 40 mm d'excellente qualité.

Le casque est en outre livré avec un convertisseur numérique-analogique ESS, qui permet de profiter de toute la richesse d'une source audio HD. L'expérience en jeu, avec un son 3D immersif, est très convaincante.

Immerse GH 61, MSI, 110 €

Audio-Technica

Le spécialiste japonais Audio-Technica entre dans la danse. Son casque ATH-G1WL joue dans la cour des grands, avec ses transducteurs de 45 mm, offrant un son de qualité studio, virtuellement spatialisé. On apprécie aussi son look volontairement vintage, qui rappelle les meilleurs casques hifi audiophiles. Le micro est d'ailleurs détachable, ce qui confirme la volonté du fabricant d'en faire un outil multi-usages.

En mode bluetooth, il fonctionne dans la gamme de fréquences de 2,4 GHz (en dehors des fréquences TV) et permet une communication efficace avec les autres joueurs, sans lag ni interférences.

ATH-G1WL, Audio-Technica, 259 €

Roccat

A moins de 100 euros, le Roccat Elo 7.1 Air est un petit bijou à ne pas laisser passer sous aucun prétexte. Doté de transducteurs de 50 mm, il est certes assez encombrant, mais se révèle d'une efficacité redoutable.

Parmi ses principales qualités : le système sans-fil Stellar Wireless, qui offre une connexion extrêmement stable, et le son Surround 7.1 spatialisé, parfaitement restitué quelles que soient les circonstances. Autre bonne idée, la possibilité de tester le volume de sa propre voix pour ajuster le volume et éviter de crier sur ses équipiers.

Elo 7.1 Air, Roccat, 99 €

Razer

Quand on aime les modèles élégants et flashy, Razer est souvent un choix avisé. Le Blackshark V2 Special Edition ne dément pas cette affirmation.

Noir, mais avec de sérieuses touches de vert fluo, il s'intégrera parfaitement dans l'univers d'un joueur PC. Il est en outre doté de hauts-parleurs de 50 mm, avec un revêtement partiel en titane et l'apport de la technologie brevetée Triforce.

Cette dernière permet de régler chaque haut-parleur comme s’il y en avait trois en gérant individuellement les hautes, moyennes et basses fréquences.

Blackshark V2 Special edition, Razer, 109,99 €

SkullCandy

Enfin, n'oublions pas qu'un bon casque audio peut parfaitement convenir pour un usage gaming, même en l'absence d'une tige de micro dédiée. C'est par exemple le cas du Skullcandy Crusher Evo.

Ce modèle illustre à merveille la montée en gamme de la marque, confirmée l'an dernier avec l'ANC, et il dispose de sérieux arguments en sa faveur. En premier lieu, sa technologie brevetée de basses haptiques, réglagle d'un seul doigt, va en surprendre plus d'un. Le Evo offre aussi une autonomie étonnante de... 40 heures, largement supérieure à la concurrence.

Crusher Evo, Skullcandy, 169 €