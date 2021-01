Ikea propose des PS5 et des Xbox Series X en carton pour choisir des meubles adaptés

La PS5 et la Xbox Series X, les deux nouvelles consoles de Sony et Microsoft, sont désormais disponibles chez IKEA. Enfin presque.

Le géant du meuble suédois propose en effet à ses clients des répliques en carton des deux machines, afin qu'ils puissent choisir leur meuble en fonction.

En effet, ces consoles nouvelle génération ont la particularité d'être particulièrement imposante. La PS5 est même la plus grosse de l'ère moderne des jeux vidéo. Résultat, certains gamers se voient dans l'obligation de changer de meuble TV pour accueillir leur nouveau jouet.

Selon une photo mise en ligne par un utilisateur de Reddit, IKEA aurait donc mis en place des fausses consoles, ayant la forme et les dimensions des vraies, le tout accompagné de la phrase suivante : «Which IKEA media storage unit will be able to fit my new, meme-ishly oversized, gaming console ?» (que l'on pourrait traduire par «Quel meuble TV IKEA sera parfait pour accueillir ma gigantesque nouvelle console de jeux ?»).

Si l'internaute qui a posté la photo ne donne pas d'informations quant au magasin concerné, la phrase en anglais laisse pensé que celui-ci est situé dans un pays anglophone.

Reste à savoir si ce dispositif particulièrement utile pour les amateurs de jeux vidéo est vraiment officiel et si, le cas échéant, il va être déployé dans tous les sites de la marque. Contacté par CNEWS, IKEA n'a pas encore répondu à toutes ces interrogations...