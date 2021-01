Espagne : les chiffres d'un record hors norme sur Twitch

Un record de plus pour Twitch. Ce 11 janvier, le streamer espagnol The Grefg dévoilait en direct sur la plate-forme un nouveau personnage à son effigie pour le jeu en ligne Fortnite. Et le public était clairement au rendez-vous.

Au plus fort de la soirée, près de 2,5 millions de personnes étaient connectées sur sa chaîne pour attendre la fameuse surprise. Par le passé, jamais un animateur Twitch seul n'avait dépassé le million de spectateurs, preuve du caractère exceptionnel de l'événement. En tout cette fois-ci, plus de 5 millions d'internautes différents se sont rendus sur le direct.

Sueña a lo grande, trabaja duro y llega aún más lejos.





Dream big, work hard and go beyond and above.



pic.twitter.com/wp7DhAnzyH — Grefg =) (@TheGrefg) January 11, 2021

Le précédent record avait été placé par l'Américain Ninja. En 2018, il avait ainsi atteint les 628.000 spectateurs alors qu'il jouait à Fortnite avec les rappeurs Drake et Travis Scott ainsi qu'avec le joueur de football américain JuJu Smith-Schuster.

En octobre 2020, l'élue progressiste Alexandria Ocasio-Cortez n'était pas si loin de battre le record en rassemblant près de 500.000 personnes sur sa chaîne pendant une partie du jeu Among Us avec des collègues du Congrès et des influenceurs.

En France, c'est Squeezie qui détient le record. En 2019, il avait organisé une représentation de Roméo et Juliette avec Cyprien, McFly et Carlito, qui avait atteint jusqu'à 390.000 spectateurs. Avant ça, Gotaga tenait la tête grâce à un événement organisé à Enghien-les-Bains, avec 243.000 personnes connectées en simultanées.

En guise d'anecdote (et si la comparaison n'est que symbolique car les manières de compter sont différentes ) il faut noter que selon les audiences Médiamétrie, seules TF1 et France 2 faisait mieux que The Grefg sur la soirée du 11 janvier grâce à leurs programmes respectifs Sam (4,7 millions) et The Bay (2,5 millions). De quoi, donc, faire quelques envieux sur internet et ailleurs.