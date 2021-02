Les iPad reconnaissent désormais l'écriture manuscrite en français

Il s'agit d'une fonctionnalité très attendue en France par les utilisateurs d'iPad mais aussi ceux qui affectionnent son stylet tactile l'Apple Pencil. La tablette d'Apple est en effet désormais capable de reconnaître l'écriture manuscrite dans la langue de Molière.

Concrètement, les iPad compatibles avec la dernière version d'iOS 14.5 vont pouvoir interpréter des mots écrits avec les doigts ou avec un Apple Pencil et les transcrire en caractères numériques. Si vous disposez d'un document (un pdf avec des annotations manuscrites par exemple) il sera possible de profiter de la Smart Selection. Celle-ci invite à tapoter deux fois rapidement sur une annotation (trois fois pour saisir l'ensemble d'une phrase) et celle-ci sera alors automatiquement convertie.

Le système reconnaît également les notes que vous pourriez inscrire sur un contrat, comme votre adresse, votre statut ou votre numéro de téléphone par exemple. L'idée étant de faciliter l'interaction avec les documents sans avoir à suivre une procédure fastidieuse visant à les extraire pour ensuite les traiter au format pdf sur un logiciel dédié, avant de les réexporter.

Surtout, les personnes habituées à la prise de notes avec un Apple Pencil vous pouvoir copier-coller leur texte manuscrit au format numérique y compris dans l'appli Notes. Un vrai plus qui trouvera principalement un usage avec la fonction Scribble. Là encore, il s'agit de transformer automatiquement la zone de texte manuscrite pour transcrire vos précieuses prises de notes, comme par magie. Il est même possible de rayer un mot avec l'Apple Pencil pour automatiquement l'effacer, tandis que l'entourer permet de faire un copier-coller.

Cette mise à jour qui intervient avec iOS 14.5 implique également d'avoir configuré le clavier numérique de l'iPad au format français, afin d'indiquer à l'algorithme transformant le texte qu'il s'agit de la langue à transcrire. Apple précise également que cette fonctionnalité est également compatible avec l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais.