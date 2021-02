Vidéo : une vente de PS5 provoque une émeute au Japon

Les gestes barrières ont été totalement oubliés. Au Japon, une vente de consoles PlayStation 5 (PS5) a viré à l'émeute le week-end dernier. La scène, filmée, fait depuis le tour des réseaux sociaux.

En pleine pandémie mondiale et dans un pays où les habitants sont réputés pour être disciplinés, les images ont de quoi interpeller.

Tournées le samedi 30 janvier, on peut ainsi voir une marée humaine de Japonais littéralement s'agglutiner à l'intérieur d'un magasin dans l'espoir de se frayer un passage jusqu'au stand où se trouvait le «graal», à savoir les derniers exemplaires de la dernière console de Sony.

Pour tenter d'obtenir une PS5, les clients ont ainsi complètement fait fi de la distanciation sociale, certains portant même le masque sous le nez.

Il faut dire que le magasin où se tenait la vente n'a rien fait non plus pour anticiper cette ruée. Ce faisant, c'est donc le principe du «premier arrivé, premier servi» qui a prévalu et la situation a très vite dégénéré.

La vente annulée

Au bout d'un moment, la police n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir et la vente a été annulée.

Malheureusement, alors que le monde entier doit affronter le coronavirus, ce type de scène incroyable a déjà eu lieu dans plusieurs pays.

En effet, en raison de la crise sanitaire, Sony a fait le choix d'approvisionner en priorité les revendeurs en ligne plutôt que les boutiques physiques, mais tous se retrouvent submergés.

Résultat, avec des stocks de plus en plus rares depuis la sortie de la PlayStation 5, les fans de la console scrutent chaque session de vente de très près. Jusqu'au moment fatidique où plus rien ne compte pour la récupérer.

