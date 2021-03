Amazon modifie l’un de ses logos, accusé de ressembler à Adolf Hitler

Son design n'a pas fait fureur. En début d'année, Amazon a fait évoluer l'apparence de l'icône de son application mobile. Mais certains internautes y ont vu une ressemblance avec Adolf Hitler, contraignant le géant du e-commerce à changer à nouveau le logo.

En lieu et place du logo Amazon et du chariot sur fond blanc, la société américaine avait choisi de représenter son application mobile par un carré beige, avec en son centre une flèche en forme de sourire, symbole de la marque, surmontée d'un morceau de scotch bleu dentelé.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021