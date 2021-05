Ces applis pour perdre du poids avant l'été

Les quelques kilos en trop dont on veut se débarrasser avant l'été sont souvent gênants. Et si le sujet est récurrent chaque année, la sortie de confinement pose le problème plus sérieusement. Voici donc les nouvelles applis à suivre pour perdre du poids.

Avant de sélectionner ce type d'applications dédiées à la forme et à la santé, n'hésitez pas à vous questionner d'abord sur vos objectifs. Voulez-vous faire du sport, manger plus léger, suivre un régime particulier ? Les applis suivantes ont des buts spécifiques mais peuvent aussi être combinées dans certains cas.

Nutricovid

Lancée par l'AP-HP fin 2020, l'application NUTRICovid, disponible ici, est une solution proposée gratuitement par des professionnels de la santé du service de diabétologie-nutrition de l'hôpital Bichet à Paris. L'équipe était partie du constat qu'après le premier confinement il y a un an, 57 % des Français avaient pris du poids. Les chercheurs ont donc décidé de développer une série de conseils adaptées à la pandémie, pour y répondre tout en renforçant naturellement ses défenses immunitaires. Il est en effet établi que le diabète, le surpoids et l'obésité peuvent être des facteurs aggravants pour les personnes atteintes du Covid-19.

NUTRICovid va donc proposer quotidiennement des programmes de nutrition/santé personnalisés puisqu'il convient de s'y inscrire. Outre certains conseils de repas, on y trouve aussi des recommandations d'exercices, comme l'idée de marcher au moins 10.000 pas par jour. Il est à noter que NUTRIcovid ne nécessite pas de télécharger d'application particulière, le site internet étant déjà pensé en ce sens.

FATSTER

Créé en Bretagne, Fatster est un nouveau réseau social pour les personnes en surpoids qui veulent échanger, suivre des programmes et se motiver entre elles. Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette plate-forme entend fonder une communauté basée sur la bienveillance et l'entraide afin de perdre du poids à son rythme.

«Chacun entre son âge, son poids et ses objectifs pour trouver un partenaire avec qui discuter de ses difficultés, ses réussites et ses doutes», décrit ainsi l'application. Lancée durant l'été 2020, Fatster compte déjà près de 100.000 utilisateurs et utilisatrices en France. Des groupes se forment ainsi pour trouver la force de faire des efforts, tandis que l'interface permet de voir combien de calories sont brulées au quotidien. Des astuces et des programmes sont ainsi échangés, tandis que des coachs sportifs y délivrent des conseils. Il est même possible d'obtenir un bilan nutritionnel personnalisé par un professionnel certifié.

Fizz Up

Comptant sur une communauté d'environ 5 millions d'utilisateurs, FizzUp est une appli de coaching sportif française soutenue par le ministère de la Recherche. Alors que les salles de sport devraient rouvrir à compter du 9 juin prochain, selon le calendrier fixé par le gouvernement, FizzUp permet de suivre des entraînements en fonction de ses forces et de ses faiblesses, que l'on soit un sportif débutant ou aguerri. Des archives de plus de 1.000 vidéos intégrées dans plus de 200 programmes sportifs y sont mis en avant.

Des objectifs sont à définir : perdre du poids, sculpter son corps, rester en forme... Avec des exercices adaptés. Attention toutefois, car tout n'y est pas gratuit. Plusieurs dizaines de séances sont en effet ouvertes à toutes et à tous, mais pour débloquer l'ensemble des programmes il convient de s'abonner, avec des tarifs dégressifs : 19,99 euros pour un mois, 29,99 euros pour six mois et 49,99 euros pour un an. Petit plus, les activités sont accompagnées de playlists musicales pour suivre le mouvement.