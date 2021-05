Le créateur de l'Ethereum donne 1 milliard de dollars à l'Inde pour lutter contre le Covid

Devenu le plus jeune crypto-milliardaire du monde à l'âge de 27 ans, Vitalik Buterin vient de faire don d'un milliard de dollars en cryptomonnaie à l'Inde, gravement touchée par le Covid-19.

Le co-fondateur de l'Ethereum entre également dans l'Histoire puisqu'il s'agit de la plus grosse donation jamais reversée à des œuvres de charité et en aide à un pays qui doit faire face à une recrudescence des cas de malades du coronavirus. L'Inde, qui compte plus d'1,36 milliard d'habitants, recense actuellement plus de 250.000 décès liés au Covid-19, mais les chiffres seraient bien inférieurs à la réalité.

Par son geste, Vitalik Buterin répond à l'appel lancé la semaine dernière par Sandeep Nailwal, cofondateur de la société de blockchain 2 Polygon, basée à Delhi. Ce dernier a en effet lancé la «Campagne d'aide Covid» pour aider les plus démunis vivant en Inde. Les donateurs peuvent choisir parmi différentes cryptomonnaies pour venir en aide au pays, parmi le Bitcoin, le Dogecoin, le Cosmos et autres.

La cryptomonnaie Shiba Inu en plein boom

Vitalik Buterin a choisi de faire son versement avec une cryptomonnaie en plein boom dans ce secteur, nommée Shiba Inu. Une monnaie électronique conçue pour concurrencer le Dogecoin, défendu quant à lui par le milliardaire Elon Musk.

Lancée en août 2020, le Shiba Inu explose des records en étant d'ores et déjà capitalisé à hauteur de 9 milliards d'euros. Début mai, elle est ainsi entrée dans le top 20 des cryptomonnaies les plus suivies et certains lui prêtent de venir rapidement rejoindre le trio de tête composé du fameux Bitcoin, de l'Ethereum et du Dogecoin.