Le monopole des GAFA vacille aux Etats-Unis

Attaqués pour leur position dominante sur le marché de la tech aux Etats-Unis, Google, Apple, Facebook et Amazon pourraient bientôt voir leur position vaciller. Une commission parlementaire américaine a approuvé mercredi et jeudi une série de projets de lois visant à imposer de nouvelles règles aux GAFA.

Il s'agit d'une «immense victoire pour les consommateurs, les travailleurs et les PME», s'est enthousiasmé sur Twitter le démocrate David Cicilline, président de la sous-commission sur l'antitrust.

After 29 hours, and Big Tech’s best efforts, the House Judiciary Committee has passed all six bills of our agenda to build #AStrongerOnlineEconomy! Big win for consumers, workers, and small businesses!

