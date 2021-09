Amazon aurait bientôt sa propre gamme de téléviseurs

Déjà présent sur le secteur des tablettes, des sticks TV et des enceintes connectées notamment, Amazon pourrait lancer prochainement sa propre gamme de téléviseurs.

Le site d'information économique Business Insider partage cette information qui n'a pas encore été confirmée par le géant de l'e-commerce. Toutefois, le site explique que ce lancement serait tout proche, puisqu'une annonce et une commercialisation des premiers écrans pourrait avoir lieu dès octobre prochain, pour un lancement qui ne concernerait toutefois que les Etats-Unis.

Amazon se serait allié avec le constructeur chinois TCL pour proposer ses premiers modèles, mais d'autres constructeurs seraient également mobilisés dans le cadre d'un accord de fabrication. Les téléviseurs vendus sous la marque Amazon seraient des modèles grands formats dans un premier temps, puisque les diagonales des dalles seraient comprises entre 55 et 75 pouces, croit savoir Business Insider. Ce projet était dans les cartons depuis plus de deux ans chez ce groupe, puisque son laboratoire de recherche et développement, intitulé Lab 126, aurait contribué à sa conception.

Des services intégrés

Concrètement, les téléviseurs Amazon devrait logiquement intégrer FireOS TV, le système d'exploitation maison du géant américain que les utilisateurs de Fire TV Sticks d'Amazon connaissent déjà. Un menu et un bouton dédié à Prime Video, le service de streaming vidéo des abonnés Prime, seront prévus. Et l'assistante virtuelle Alexa, déjà présente dans de nombreux téléviseurs commercialisés par la concurrence, répondra présent.

Pour l'heure, aucune photo, ni aucune grille tarifaire n'ont été partagées à ce sujet. Mais au regard des chemins suivis par les autres produits de la famille Amazon (liseuses, tablettes, enceintes...), il y a fort à parier qu'un lancement en Europe est également dans les plans du géant américain.