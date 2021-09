NBA 2K22, Ma Carrière : La Ville fait peau neuve, et une Croisière de luxe au programme

L’éditeur Visual Concepts vient de dévoiler les nouveautés qui attendent les joueurs dans le mode Ma Carrière de NBA 2K22 pour les nouvelles et anciennes générations de consoles. Une expérience qui promet d’être épique.

La carrière de votre/vos joueur(s) dans NBA 2K22 sur les versions PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC se déroulera à bord d’un Quartier ambulant appelé «Cancha Del Mar», un navire de croisière superbement décoré où toutes les activités sont réunis sur les différents ponts du paquebot. Avec une vue imprenable sur la haute mer qui évoluera tout au long de l’année. Tout commence par le Hall où Heather attendra les nouveaux arrivants afin de leur présenter les lieux.

Les déplacements se font grâce à un ascenseur permettant d’accéder aux différents ponts. Sur le pont 8, on trouve Mon Terrain, les matchs Pro Am (il sera nécessaire de rejoindre une équipe pour jouer à ce mode, ndlr) et le centre d’entraînement de votre équipe.

Sur le pont 14, on trouve la salle Ante Up, la salle de jeu, les restaurants, les paris quotidiens et la roue journalière. Avec des récompenses quotidiennes à gagner.

Sur le pont 15 se trouvent les modes 2 contre 2, 3 contre 3 et le centre d'entraînement Gatorade.

Sur le pont 16, c’est là que les joueurs trouveront les terrains de matchs en 3 contre 3 et même un nouveau terrain de street-ball en 5 contre 5 baptisé Les douves, et entouré d’une rivière à bouées.

Nouveauté sur les anciennes consoles, les joueurs pourront participer à des quêtes en s'approchant des personnages affichant un point d’exclamation au-dessus de leur tête. Aussi, le pont supérieur dispose d'une émission de téléréalité intitulée «Le GOAT s'amuse», où il sera possible d’interagir avec d’autres membres et recevoir plus de défis.

Qui dit croisière, dit escales. Tout au long de l’année, le paquebot fera plusieurs haltes dans des lieux exotiques où des récompenses et des contenus uniques seront accessibles. Chaque escale sera l’occasion de faire souffler un vent de nouveauté sur les événements auxquels les utilisateurs pourront prendre part. Avec beaucoup de surprises à découvrir.

La Ville, une aventure ouverte et immersive

La Ville a fait son apparition sur les consoles nouvelle génération avec NBA 2K21. Dans cette édition, l’éditeur Visual Concepts continue de développer ce monde ouvert et immersif avec une quête principale et des quêtes secondaires, qui offriront une narration spécifique à chaque joueur en fonction de leurs choix tout au long de leur parcours.

Cette saison, le personnage de Mon Joueur est MP, une star du lycée avec une chaîne très populaire sur laquelle il poste des vidéos de lui humiliant des amateurs sur le terrain. Fraîchement installé dans la Ville avec son meilleur ami et manager Ricky Bennett, son objectif est de se faire un nom sur les parquets NBA. Mais pas seulement. Développer sa marque personnelle, faire de la musique, devenir une icône de la mode, etc… les utilisateurs auront plusieurs scénarios à gérer en parallèle de leur carrière. Celle-ci sera d’ailleurs beaucoup plus mouvementée, avec des situations complexes à gérer avec les coachs, les managers, la presse, les agents, etc...Chaque décision aura des conséquences sur la suite de l’histoire.

La force de la quête

Là encore, les quêtes seront nombreuses, mais cette fois avec un nouveau système qui permettra aux utilisateurs de choisir à qui ils veulent parler, et quand. Il y aura également 5 quêtes quotidiennes à réaliser pour gagner de la monnaie virtuelle (VC), et d’autres avantages. Aussi, tout ce que les joueurs font au cours de leur carrière leur permet de glaner des points de «MVP de la Ville». L’objectif ultime de tous les participants qui donnera accès à un penthouse, un accès rapide aux terrains des différentes affiliations, entre autres surprises de taille.

Le mode Ma Carrière sera agrémenté d’un système de saisons, qui seront proposées toutes les six semaines, avec de nouveaux contenus à découvrir. Chaque saison permet une progression du niveau 1 au niveau 40. Vous rêvez de devenir une Légende ? Il vous faudra atteindre le niveau 40 au cours de 4 saisons, ce qui permettra d’obtenir une récompense secrète. De nouveaux lieux seront également à découvrir, notamment un centre commercial où seront regroupés tous les magasins pour gérer son style vestimentaire.

Chaque saison introduira 4 nouvelles quêtes de stats saisonnières qui pousseront les joueurs de la Ville à réaliser des exploits comme marquer des tonnes de points, réalisez de violents alley-oops, faire des passes et bien plus encore, tout au long d'une saison.

Toutes les semaines, il sera possible de participer à la Course de la semaine – à réaliser avec n’importe quel véhicule à votre dispositon (skateboard, BMX, vélo, etc) qui permettra au grand gagnant (toutes consoles confondues) de repartir avec 1 million de VC. Les autres participants ne repartiront pas bredouilles, puisque des récompenses sont prévues pour les concurrents.

Des terrains partout

En plus des terrains de chaque affiliation – où les utilisateurs gagneront un bonus de 20% de EXP (expérience) s’ils jouent sur leur territoire – le NBA 2K22 nouvelle génération proposera de nombreux bâtiments de matchmaking, avec quatre nouveaux modes accessibles 24h/24.

Il y aura la possibilité de faire des 3v3 en mode aléatoire, c’est-à-dire avec la garantie de ne jamais tomber sur des équipes ayant l’habitude de jouer ensemble. Les utilisateurs pourront constituer leur équipe pour aller affronter des légendes contrôlées par IA, de s’opposer dans des matchs en cage, ou de se mesurer dans des 1v1 de folie de la manière la plus simple qui soit.

Bonne nouvelle : les terrains privés Gatorade sont désormais en accès libre et gratuit. Plus besoin de dépenser des VC pour la location. Il sera donc possible de s’entraîner en solo, ou dans des matchs improvisés contre d’autres joueurs, sans se ruiner.

Des événements particuliers viendront rythmer la vie de la Ville chaque saison. Le défi de week-end «Butin en vue !» sera l'un des plus grands événements de la saison 1 de 2K22. Il permettra au vainqueur d'empocher 1 million de VC. Bien d’autres surprises attendent les utilisateurs, et la découverte en main propre débutera le 10 septembre.