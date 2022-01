Pass sanitaire : êtes-vous concerné par les 800.000 pass désactivés ce samedi 15 janvier ?

Après une première échéance fixée au 15 décembre dernier, plus de 800.000 Français pourraient voir leur pass sanitaire désactivé à partir de ce samedi 15 janvier.

Selon le ministère de la Santé, ce sont plusieurs centaines de milliers de citoyens âgés de plus de 18 ans qui pourraient être interdits de bars, de restaurants ou encore de cinéma à partir de ce week-end. Et beaucoup n'en ont pas encore conscience ou ne savent pas comment faire s'ils sont concernés par ce nouvel ultimatum.

Afin de savoir si vous êtes concernés ou pas par cette échéance du 15 janvier, quatre cas de figures sont proposés :

Si Vous utilisez TousAntiCovid

Le premier concerne les personnes qui utilisent l'application mobile TousAntiCovid (téléchargée près de 50 millions de fois). Si vous avez reçu votre 2e dose de vaccin il y a sept mois ou plus et que votre carnet numérique (inclus dans l'application) comporte bien votre pass sanitaire (deux doses), alors TousAntiCovid doit arborer une alerte (colorée en jaune) en tête du pass indiquant que «ce pass ne sera plus valide à compter du 15 janvier 2022. Un rappel est nécessaire». Cela signifie que vous avez reçu votre 2e dose le 15 juin 2021 ou avant. Le QR code de votre pass sur TousAntiCovid indique d'ailleurs dessous la date à laquelle vous avez reçu cette 2e dose.

Si Vous n'avez pas téléchargé TousAntiCovid

Dans le cas où vous n'utilisez pas TousAntiCovid et que votre pass sanitaire est imprimé sur la feuille que l'on vous a remis après la 2e dose, retenez simplement que votre pass sanitaire ne sera plus valable à partir du 15 janvier si vous vous êtes fait vacciné pour la deuxième fois le 15 juin ou avant. Là encore, votre feuille doit indiquer la date à laquelle le deuxième vaccin a été fait.

A noter que l'Assurance Maladie a mis en place le service «Mon rappel Vaccin Covid». Celui-ci permet de connaître la date à partir de laquelle la dose de rappel est possible et ainsi savoir la date de fin de validité de son pass sanitaire.

Si vous avez été contaminé récemment

Toutefois, dans le cas où vous auriez été contaminé par le virus entre temps et que vous avez reçu un QR code joint au document de votre test antigénique ou PCR, sachez que votre pass sanitaire est automatiquement prolongé de six mois à partir de la date à laquelle le test a été fait. Ainsi, une personne ayant reçu deux doses de vaccin et qui a été testée positive le 3 janvier dernier, aura alors un certificat de rétablissement qui repoussera la date de validité jusqu'au 2 juillet 2022 inclus par exemple.

Si vous avez reçu une première dose récemment

Les nouvelles mesures imposées par le gouvernement ont incité également certains Français à franchir le pas de la vaccination. Si vous avez reçu votre première dose ces dernières semaines, le pass sanitaire sera effectif dès que vous aurez reçu la deuxième dose.