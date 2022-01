Vente d'armes : les pistolets connectés arrivent aux Etats-Unis

Aperçus dans les films de science-fiction et déjà utilisés dans certaines armées, les pistolets connectés autorisant seulement leur propriétaire à faire feu devraient être commercialisés auprès des citoyens des Etats-Unis cette année.

Alors que les tueries au sein des établissements scolaires américains font régulièrement la une des médias, des entreprises misant sur les nouvelles technologies anticipent de nouvelles législations encadrant l'usage des armes à feu sur le sol des Etats-Unis.

C'est le cas de deux marchands d'armes SmartGunz et LodeStar qui mettent en avant des modèles intégrant des verrous de sécurité high-tech et qui ambitionnent de commercialiser leurs revolvers auprès du grand public dans le courant du printemps prochain.

Une puce RIFD contenue dans une bague à porter au doigt est par exemple reconnue par le pistolet de SmartGunz, qui serait commercialisé autour de 1.600 euros, selon ce fabricant. Ainsi, si le pistolet est pris en main par une personne qui ne porterait pas l'anneau, un système de gâchette autobloquante empêche tout tir.

De son côté, le concurrent LodeStar propose le modèle LS9 (environ 790 euros) qui intègre une authentification avec un lecteur d'empreinte digitale, mais aussi un système Bluetooth pour une activation optionnelle via le smartphone de son propriétaire.

