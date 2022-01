Pass vaccinal : faut-il mettre à jour TousAntiCovid ?

Alors que le pass sanitaire s'apprête à se transformer en pass vaccinal ce lundi 24 janvier, nombreux sont les Français à s'interroger sur ce qui changera dans l'application TousAntiCovid.

Téléchargée plus de 50 millions de fois sur smartphones et sur des montres connectées, selon les derniers chiffres officiels transmis par Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique, TousAntiCovid est devenu, depuis son lancement en juin 2020, le moyen le plus utilisé par les Français pour montrer leur pass sanitaire.

Et dans les faits, les utilisateurs de l'application n'auront absolument «rien n'a faire», a expliqué le cabinet de Cédric O à RTL. L'idée étant de simplifier au maximum ce processus.

A partir du 24 janvier, les tests PCR et antigéniques des personnes non vaccinées ne seront plus reconnus par l'application TAC Verif (TousAntiCovid Verif) qui est utilisée par les personnes chargées de vérifier la validité d'un pass sanitaire. Seul les QR Codes liés aux personnes vaccinées seront reconnus, ainsi que ceux attestants d'une contamination récente (pour les personnes ayant par exemple reçues deux doses et qui auraient contracté le Covid-19 ces dernières semaines).

Un système pour éviter aussi des fraudes

Les changements informatiques entre la reconnaissance du pass sanitaire et celle du pass vaccinal sont pris en compte par les serveurs informatiques utilisés pour reconnaître les QR Codes et leur validité, explique-t-on. De même, les utilisateurs de TAC Verif (dans les restaurants, au cinéma, spectacles...) devront veiller simplement à avoir la dernière mise à jour de l'application.

Si cette transition a été pensée de la sorte, c'est également pour éviter qu'un utilisateur de TousAntiCovid prétexte qu'il n'a pas fait de mise à jour pour se dédouaner de toute vérification ou problème lors d'un contrôle, notamment auprès des forces de l'ordre par exemple.