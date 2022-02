Uncharted : 5 anecdotes à savoir sur la saga avant d'aller voir le film

Adaptation cinématographique de la saga vidéoludique bien connue des joueurs sur PlayStation, Uncharted promet de réveiller l'Indiana Jones qui sommeille en vous dès le mercredi 16 février. Mais qui est Nathan Drake et pourquoi s'inscrit-il dans la grande tradition des chasseurs de trésors ? Voici 5 anecdotes à savoir si vous n'avez jamais joué aux jeux sur consoles.

L'acteur de Castle était déjà Nathan dans un film

Bien avant le projet de film porté par Sony avec Tom Holland dans le rôle titre, Uncharted a fait l'objet d'un fan film en 2018 vu, depuis, plus de 10 millions de fois sur YouTube. Il s'agit d'un court-métrage de près de 15 minutes et de grande qualité. D'autant que son réalisateur s'est offert un autre Nathan pour incarner Drake, puisqu'il s'agit de Nathan Fillion, que les amateurs de la série Castle (2009-2016) et FireFly (2002-2003) connaissent bien. Un choix qui avait été alors salué par la communauté de fans, alors que l'acteur lui-même avait déclaré son amour pour la saga de Naughty Dog.

L'acteur Nolan North prête sa voix et son physique à Nathan

© Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lors de la création du personnage de Nathan entre 2006 et 2007, le studio Naughty Dog a choisi l'acteur américain Nolan North pour incarner le héros. Mais l'acteur, qui avait à l'époque une trentaine d'années, n'a pas fait que prêter sa voix. En réalité, le comédien s'est prêté à plusieurs séquence en motion capture pour lui donner vie dans le jeu vidéo. Sa corpulence et ses mouvements, ainsi que ses traits ont alors servi de base à la modélisation de Nathan Drake. Une performance remarquée, puisque Nolan North a confié aux médias américains avoir eu un petit rôle dans le film Star Trek Into Darkness (2013), le réalisateur J.J. Abrams lui ayant confié être un grand fan de la saga Uncharted.

Nathan Drake s'appelle en réalité nathan morgane

Après Indiana Jones, Alan Quatermain ou encore Lara Croft, Nathan Drake appartient à ce style de héros intrépides à la recherche de trésors antiques et de vieilles légendes. Créé en 2007, il a droit à sa toute première aventure sur PS3 avec Uncharted : Drake's Fortune. Trentenaire au moment de cette première odyssée sur console, Nathan Drake laisse entendre qu'il est le descendant de Sir Francis Drake (1540-1596). Une personnalité ayant réellement existée puisque cet homme politique britannique du XVIe siècle était un corsaire et un explorateur qui fit le tour du monde à travers les océans. On lui prête alors de nombreuses légendes dont Nathan Drake est à la recherche. Toutefois, il faut avoir joué au 4e épisode, A Thief's End, sorti en 2016 sur PS4, pour découvrir que Drake est un nom d'emprunt. Elevés dans un orphelinat, Nathan et son frère Samuel portent en réalité le nom de famille Morgane. Notre héros aurait choisi de changer son nom en référence aux travaux menés par sa mère sur le célèbre explorateur.

La saga met aussi en avant une héroïne

Si Nathan Drake reste le visage le plus emblématique de la saga Uncharted, celui de Chloe Frazer est également mis en avant. Cette aventurière de choc entre en scène dans Uncharted 2 : Among Thieves (2009) et reviendra dans les épisodes 3 et 4. Toutefois, c'est principalement en 2017 qu'elle obtiendra le premier rôle dans Uncharted : The Lost Legacy. Un spin off dédié à ses aventures. Chloe est donc devenu un personnage récurrent dans la série. Doté d'un fort tempérament, cette chasseuse de trésors n'a pas laissé Nathan indifférent. Dans le nouveau film de 2022, c'est l'actrice Sophia Ali qui prête ses traits à Chloe pour donner la réplique à Tom Holland.

Un film en projet depuis... 2010

La sortie du film Uncharted, prévue pour le 16 février 2022, marque la concrétisation d'un projet vieux de 12 ans. Sony avait en effet lancé le projet d'adapter Uncharted : Drake's Fortune (sorti en 2007 sur PS3) dans un film à gros budget dès 2010. Le réalisateur David O. Russel (Les Rois du Désert, Fighter...) avait alors été pressenti à la mise en scène avec notamment Nathan Fillion dans le rôle titre. La popularité de Mark Wahlberg étant alors à son sommet, le nom de l'acteur est ensuite avancé pour jouer Nathan Drake. Le projet est tombé finalement à l'eau avant de revenir en 2014 à Hollywood, où Neil Burger mais aussi Seth Gordon furent annoncés successivement à la réalisation. Les années passèrent et encore trois réalisateurs se sont succédés : Shawn Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight. C'est finalement Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) qui pris la caméra pour mettre en scène Tom Holland.