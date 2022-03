Meta et Ray-Ban lanceront leurs lunettes connectées en avril en France

Elles se nomment Ray-Ban Stories et sont attendues en France à partir du 14 avril prochain. Ces lunettes connectées, déjà commercialisées dans plusieurs pays, ont été créées par Meta (Facebook, Instagram...) et le célèbre lunetier Ray-Ban et promettent d'enregistrer des vidéos à tout instant.

Deux capteurs (un pour chaque branche de lunettes), trois microphones, une connexion Bluetooth et une application mobile dédiée, les Ray-Ban Stories - vendues 329 euros - affichent les nouvelles ambitions du groupe Meta en matière d'objets connectés.

Inspiré notamment du modèle iconique Wayfarer de la marque de lunette, cet objet de mode est présenté comme un moyen d'enregistrer des moments de vie, grâce à ses caméras et un petit bouton pour déclencher l'enregistrement pour des sessions de 30 à 60 secondes, ou simplement de faire des photos grâce à un appui prolongé du déclencheur. Les lunettes appairées avec un mobile (iOS ou Android) transmettent ensuite leur contenu dans une application, Facebook View, qui permet de gérer ce contenu, mais aussi de monter à la volée certaines vidéos.

L'application permettra de stocker directement les images (photos et vidéos) dans un diaporama. Elle permettra également de gérer les mises à jour afin d'améliorer certaines caractéristiques et la sécurité du produit notamment.

Quid du respect de la vie privée ?

Interrogé sur la question du respect de la vie privée par un tel produit, Meta et Ray-Ban indiquent qu'une LED incluse dans l'une des branches «s'allume lorsque les caméras sont activées pour informer les personnes autour de vous qu'une photographie ou un enregistrement est en cours. Cette fonctionnalité sera disponible début avril via une mise à jour logicielle».

Les deux sociétés, qui ont travaillé conjointement sur ce projet, expliquent également qu'elles mettent à disposition un site dédié disponible ICI (et bientôt traduit en français) afin d'expliquer ce qu'implique de telles lunettes. Elles y expliquent d'ailleurs qu'aucun enregistrement ne peut être retransmis en direct avec les Ray-Ban Stories, que les images sont encryptées et que les contenus diffusés via ce média ne «sont pas utilisés par Meta pour envoyer des publicités ciblées à leur utilisateur», garantit-on.

Avec les Ray-Ban Stories, Meta rejoint notamment Snap Inc. (Snapchat) qui avait lancé plusieurs lunettes de ce type dans le monde entier. Un marché qui reste jusqu'à présent assez confidentiel, mais qui serait en pleine expansion auprès d'un jeune public friand de vidéos mobiles.