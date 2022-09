iPhone 14 : date de sortie, prix, nouveautés... voici ce que l'on sait

La nouvelle gamme d'iPhone 14 devrait révéler de nombreuses nouveautés cette année. Apple devrait lever le voile sur ses smartphones ce mercredi 7 septembre, lors de sa traditionnelle keynote de rentrée. Mais déjà plusieurs hypothèses permettent d'entrevoir ce qui attend les fans de la marque.

Entre changement esthétiques attendus, grosse nouveauté du côté photo et prix revus à la hausse, les iPhone 14 et 14 Pro font couler beaucoup d'encre ces derniers jours, à mesure que l'on s'approche de la keynote Apple du 7 septembre prochain. CNEWS fait le point sur toutes les hypothèses avancées par les spécialistes de la marque à la pomme. Comme à son habitude, cette dernière n'a d'ailleurs ni confirmé, ni infirmé les informations suivantes.

Quand seront-ils disponibles ?

Pour l'heure, aucune date officielle n'a été annoncée par Apple. Toutefois, la keynote de présentation des iPhone 14 doit avoir lieu mercredi 7 septembre à partir de 19h (heure française), sur le site d'Apple, mais aussi sur la chaîne officielle YouTube de la société.

Si l'on se base sur les habitudes suivies par Apple lors de ses présentations, la commercialisation de ses produits suit généralement quelques jours plus tard. La plupart des médias américains s'accordent à avancer une date de disponibilité pour le vendredi 16 septembre. Il est toutefois possible que la date puisse concerner une partie de la famille des iPhone 14 et pas sa globalité.

A quels tarifs seront-ils vendus ?

Là encore rien n'a filtré chez Apple. Toutefois, le site américain Bloomberg croit savoir qu'il faudra faire face à une hausse des prix cette année. Une augmentation tarifaire qui devrait principalement concerner les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Il faudrait ainsi compter 100 euros supplémentaires sur ces modèles par rapport aux éditions 2021 des iPhone 13 Pro et Pro Max.

Ainsi, l'expert financier du cabinet américain Wedbush, Dan Ives, mais aussi le spécialiste Apple Ming-Chi Kuo prédisent une hausse de 100 dollars, qui pourrait se répercuter en Europe en l'équivalent monétaire de 100 euros environ.

L'inflation et la pénurie de composants électroniques seraient en partie responsables, mais ce serait surtout l'ajout de nouveautés conséquentes notamment en matière de photo et d'écran qui ferait augmenter sensiblement la facture.

Ainsi, si le prix d'un iPhone 13 Pro Max était de 1.159 euros, celui d'un iPhone 14 Pro Max pourrait être affiché à partir de 1.259 euros, explique l'analyste Dan Ives.

Les tarifs des iPhone 14 resteraient quant à eux les mêmes, à savoir autour de 910 euros pour un prix de départ.

Quels modèles seront proposés ?

Du côté de la gamme proposée autour de la famille des iPhone 14, cette cuvée 2022 ferait l'impasse sur le modèle mini. Les iPhone 12 mini auraient été un échec commercial, et les modèles 13 mini n'auraient pas non plus porté les ventes. Apple se concentrerait néanmoins toujours sur quatre appareils : un iPhone 14 normal, un iPhone 14 «Max», un peu plus grand et donc nouveau dans cette gamme, mais aussi un iPhone 14 Pro et enfin un iPhone 14 Pro Max.

Vers une nouvelle encoche ?

Selon les rumeurs avancées notamment par le site spécialisé 9to5mac, les iPhone 14 Pro seraient concernés par une évolution esthétique attendue : la fin de la fameuse encoche instaurée depuis l'iPhone X, lancé en 2017 (déjà !). Apple aurait opté pour un écran où la caméra à selfie et Face ID seraient intégrés dans un ou deux poinçons. Une technologie déjà largement utilisée par la concurrence depuis quatre ans. L'encoche classique resterait toutefois la signature des modèles 14 et 14 Max.

En outre, les modèles 14 Pro et 14 Pro Max profiteraient églament d'une coque en titane, plus léger que l'acier utilisé jusqu'à présent. Enfin, toujours sur le plan du design, Apple pourrait proposer des modèles d'iPhone 14 Pro et Pro Max légèrement plus épais et plus lourds, mais aussi légèrement moins large.

De l'innovation côté photo ?

L'apparence des blocs photos des modèles iPhone 14 et 14 Pro ne devraient pas changer. Toutefois, la technologie embarquée sera revue, comme chaque année. Et à ce titre, les modèles 14 Pro hériteraient pour la première fois d'un grand capteur de 48 Mpixels, contre 16 Mpixels aupraravant. Si ce point n'est pas d'une grande importance -à part pour opérer des tirages grands formats-, c'est principalement la taille du capteur qui devrait faire la différence pour des photos de meilleure qualité. A noter que le capteur ultra grand angle pourrait lui aussi bénéficier d'une mise à jour importante afin de lui permettre de rivaliser avec l'objectif prinicipal.

Enfin, il faudra également compter sur une nouvelle puce A16 Bionic qui devrait être parmi les plus puissantes du marché, mais aussi notamment appuyer le rendu des photos grâce au traitement de l'image.