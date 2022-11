TikTok : le succès du réseau social inquiète le FBI

L’agence américaine se dit «extrêmement vigilante» face à la «menace» TikTok. Le FBI redoute en effet que l’application puisse être utilisée à des fins de propagande. Une crainte cependant balayée par le gouvernement chinois.

Fake news ou inquiétude fondée ? Pékin a vivement réfuté les accusations du FBI sur l’utilisation possible de TikTok pour des «opérations d’influence» des utilisateurs.

Outil de propagande et contrôle des données

Devant le comité sur la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, le 15 novembre dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, s’est dit «très préoccupé» par les failles de sécurité de TikTok, qui compterait près d’1,2 milliards d’utilisateurs.

La plate-forme vidéo, lancée en 2016 par l’entreprise chinoise ByteDance, propose des recommandations en fonction du profil des internautes. TikTok pourrait en plus «servir d’outil pour contrôler les données ou les logiciels de millions d’utilisateurs», selon Christopher Wray.

«Les lois chinoises exigent que leurs entreprises soient tenues essentiellement de faire tout ce que le gouvernement chinois veut en termes de transmission d’informations», a détaillé le directeur du FBI. «C’est une raison suffisante en soi pour être extrêmement vigilant».

La situation a été portée devant le Comité américain sur les investissements étrangers. Mais les théories du FBI seraient fausses et serviraient d’excuse «pour écarter les entreprises chinoises», une «pratique courante des Etats-Unis», selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin, cité par l’agence de presse chinoise Zhongxinwang.

La Chine interdit l’usage de la plupart des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube…) mais la popularité de TikTok dans le monde continue de grimper. Et les jeunes, plus vulnérables, en sont en outre les plus friands.