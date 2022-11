Twitter : Elon Musk rétablit des comptes bannis sur le réseau social, pas de décision pour Donald Trump

Ce vendredi soir, le patron de Twitter Elon Musk a annoncé avoir rétabli de nombreux comptes bannis sur sa plateforme dont ceux de Kathy Griffin, Babylon Bee et Jordan Peterson. La décision concernant celui de Donald Trump n'a toutefois pas encore été prise.

Le milliardaire revient sur sa décision. Elon Musk, propriétaire du réseau social Twitter, a affirmé ce vendredi soir la réadmission sur sa plateforme de nombreux comptes bannis dont ceux de l’humoriste américaine Kathy Griffin, du site web de satire d’actualités chrétiennes conservatrices 'The Babylon Bee' et du psychologue clinicien canadien Jordan Peterson.

«La nouvelle politique de Twitter est la liberté de parole, mais pas la liberté d'accès. Les tweets négatifs ou haineux seront déboostés et démonétisés au maximum, ce qui signifie que Twitter ne recevra aucune publicité ni aucun autre revenu. Vous ne trouverez pas le tweet à moins de le chercher spécifiquement, ce qui n'est pas différent du reste de l'Internet», a déclaré le patron du réseau social.

«Kathie Griffin, Jorden Peterson et Babylon Bee ont été rétablis. La décision pour Donald Trump n'a pas encore été prise», a-t-il ajouté.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.





Trump decision has not yet been made.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022