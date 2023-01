Arnaque au paiement PayPal : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

Les cybers malfaiteurs ont trouvé un nouveau moyen d'escroquerie en ligne : pirater votre compte PayPal. CNEWS vous explique comment éviter de vous faire avoir.

Une nouvelle arnaque à éviter. Après l'arnaque à la carte vitale ou encore celle de la vignette Crit'Air, une nouvelle a fait son apparition ces derniers temps : celle du piratage PayPal via les plates-formes de seconde main. Voici quelques clés pour ne pas tomber dans le piège.

Vinted, Leboncoin, ou encore Market Place, l'objectif des pirates est le même sur tous ces sites de revente sur internet : récupérer vos données personnelles.

Sous une fausse identité, le pirate va vous contacter très rapidement après la mise en ligne de votre article. Sans même demander des détails sur la qualité ou l'utilisation de l'objet, il vous indiquera qu'il le paiera, sans négocier, via PayPal. Pour plus de leurre, il est même possible qu'il vous propose d'avancer les frais de port.

faux site internet

La seule contrepartie est de créer un compte Paypal.

«Une fois ce compte créé, la victime reçoit un SMS (ou un mail) de PayPal avec à l'intérieur un lien sur lequel il faut cliquer. Celui-ci renvoie vers un faux site», a expliqué Jean-Jacques Latour, expert en cybersécurité, auprès du site Actu.fr.

Sur cette fausse page, vous allez devoir envoyer vos coordonnées bancaires, vos identifiants et votre mot de passe afin de recevoir les soi-disant fonds déposés par l'escroc. Le tour est joué, le pirate a récupéré toutes vos données personnelles.

comment eviter l'anarque ?

Dans un premier temps, pour ne pas vous faire piéger, privilégiez le paiement directement sur la plate-forme.

Si vous avez déjà un compte PayPal, alors passez par celui-ci et vérifiez l'arrivée des fonds promis. Si vous ne recevez rien, alors il peut s'agir d'une escroquerie.

piratage de compte

Mais avec ses 256 millions d'utilisateurs, le site de paiement connaît de multiples fraudes. PayPal est une aubaine pour les malfaiteurs qui tentent de manière régulière de pirater le compte des nombreux utilisateurs.

Pour éviter de vous faire pirater, pensez à changer régulièrement votre mot de passe ou à en choisir un fort, composé de lettres, de chiffres mais aussi de caractères spéciaux.

De plus, activez l'authentification à deux facteurs, avec l'envoi d'un SMS à chaque fois que vous vous connecterez sur un appareil que la plate-forme ne connaît pas.