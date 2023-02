Oppo Find N2 Flip : un sérieux concurrent pour les Samsung Galaxy Z Flip

2023 est l'année des smartphones à écran pliable. Dans les pas de Samsung, précurseur dans ce domaine depuis 2019, de nombreux constructeurs lui emboîtent le pas. Oppo présente ce mercredi 15 février son Find N2 Flip. Un modèle qui vient concurrencer les Samsung Galaxy Z Flip et que nous avons pu prendre en main en avant-première.

L'année marquera-t-elle une adoption plus large des smartphones dotés d'écran flexible ? Les constructeurs veulent y croire et, après avoir lancé divers modèles de ce type sur le continent asiatique en 2022, entendent apporter leur savoir-faire en Occident. En atteste, la présentation ce mercredi 15 février du nouvel Oppo Find N2 Flip. Un modèle inspiré des Galaxy Z Flip de Samsung mais qui possèdent de sérieux atouts pour lui faire concurrence. Ce téléphone est d'ores et déjà en précommande et sera lancé en France dès le 28 février au prix de 1.099,90 euros.

On savait Oppo déjà très intéressé par la technologie des écrans flexibles. Le constructeur chinois avait même dévoilé dès février 2021 son prototype Oppo X dont l'écran enroulable s'agrandissait en s'élargissant. Une technologie que la marque n'a pas encore exploitée à l'échelle commerciale, mais qui s'avérait déjà étonnante. En 2023, Oppo préfère s'appuyer sur une technologie qui a fait ses preuves.

Le Find N2 Flip propose ainsi un format compact très appréciable avec des dimensions passant de 8,55 x 7,52 x 1,6 cm lorsqu'il est fermé à 16,62 × 7,52 × 0,74 cm une fois ouvert. On retrouve alors un mobile très pratique qui se glisse dans une poche ou dans un sac sans prendre de place. Le tout pour un poid très léger de 191 grammes.

Mais c'est surtout sur sa coque que l'on note une différence principale avec les Galaxy Z Flip, puisqu'Oppo mise sur l'ajout d'un écran vertical tactile de 3,26 pouces, environ 8,3 cm, de diagonale qui permet d'offrir une très bonne lisibilité des notifications, de certaines applications et même d'avoir un retour caméra. Un détail important à l'ère du selfie et des vidéos pour les réseaux sociaux puisqu'on peut même avoir un écran qui sert de retour vidéo pour une personne qui souhaite se mettre en scène. Astucieux.

Il est à noter qu'Oppo mise sur un double capteur photo. Le principal est une technologie Sony pour 50 Mpixels et une ouverture f/1.8, auquel s'ajoute un ultra grand angle de 8 Mpixels. Oppo pérennise également son partenariat avec le célèbre fabricant d'appareil photo suédois Hasselblad pour intégrer un algorithme de traitement des images.

C'est une fois ouvert que ce Find N2 Flip déploie son écran Amoled de 6,8 pouces au format 21:9e. Surprise, on y découvre même un troisième capteur photo de 32 Mpixels pour réaliser d'autres prises de vue. L'écran est quant à lui flatteur et se révèle lumineux. Lors de notre prise en main, nous avons pu constater que la pliure de l'écran est moins marquée que sur les Z Flip, Oppo assurant avoir développer un système de charnière différent. D'après le constructeur, le téléphone supporterait 400.000 ouvertures, soit plus de cinq années d'utilisation.

Dans le match qui l'oppose au géant coréen Samsung, le chinois Oppo s'appuie sur de solides arguments que seul un test approfondi nous permettra de départager. Il n'empêche, ce Find N2 Flip se différencie par le choix d'un écran d'appoint qui semble mieux fini et plus pratique que celui du Galaxy Z Flip 4. Reste que cette technologie s'affiche toujours dans des gammes de prix supérieures à 1.000 euros, le prix de la nouveauté. A noter, Oppo garantit quatre ans de mise à jour Android et cinq ans de mise à jour sécurité.

Oppo Find N2 Flip (8 Go de ram et 256 Go de stockage), 1.099,90 euros, disponible en noir ou mauve à partir du 28 février.