Youtube : Une pop-up de 30 secondes pour inciter à retirer les bloqueurs de pub

Google cherche à optimiser ses revenus sur Youtube. Le géant américain veut empêcher les bloqueurs de publicités sur sa plate-forme à l'aide d'une pop-up de 30 secondes sur ses vidéos qui se veut dissuasive.

Google travaille depuis plusieurs mois sur une méthode plus agressive pour supprimer les bloqueurs de publicités. Des utilisateurs sur Reddit ont rapporté qu'ils ont découvert sur Youtube, un message de 30 secondes, les invitant à souscrire à un abonnement premium ou à attendre la fin d'un décompte de 30 à 60 secondes environ pour continuer à regarder leurs contenus.

Sur ce message, Google prévient que si l'utilisateur ne retire pas le bloqueur de publicité, Youtube ne fonctionnera plus.

Un message obligatoire de 30 secondes

Cette solution est encore expérimentale et ne concerne pas encore tous les internautes de la plate-forme. Elle pousse aussi les utilisateurs à s'abonner à Youtube premium pour ne plus avoir de publicités.

Les utilisateurs de Youtube sont de plus en plus habitués à voir des publicités lorsqu'ils regardent leurs contenus favoris. Pour échapper à ces pubs, plusieurs options sont proposées sur la plate-forme pour satisfaire les abonnés. On peut souscrire à l'abonnement premium ou patienter jusqu'à la fin de la publicité ou encore cliquer sur le petit bouton lorsque le temps d'affichage s'est écoulé.

Ce nouveau format de publicité a été mis en place par Youtube, depuis quelques années, pour augmenter davantage ses revenus. Ce n'est pas pour plaire à ses utilisateurs qui cherchent toujours plus d'astuces afin d'éviter cette pollution numérique à l'aide de bloqueurs de publicité.

Youtube qui n'aime pas les bloqueurs de pubs, veut désormais empêcher leur utilisation sur ses vidéos.