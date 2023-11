Google Maps : gares, émojis, groupe d'amis... Voici les trois nouveautés pratiques de la dernière mise à jour

Google Maps a annoncé ce jeudi une nouvelle mise à jour qui permet de se déplacer plus facilement et d'organiser en groupe ses itinéraires... à l’approche des fêtes de fin d'année.

Plusieurs nouveautés sont venues enrichir Google Maps ce jeudi 16 novembre. La célèbre application de voyage à mis en place permet d'organiser et de planifier vos vacances entre amis ou en famille en proposant des fonctions plus utiles et plus pratiques.

Coordonner des déplacements entre amis et avec des emojis

Grâce à la mise à jour, il est possible de préparer à plusieurs un trajet. À l’approche des fêtes de fin d’année, les nouveautés permettent de s’organiser avec la famille ou les amis. Vous pouvez créer par exemple des listes de discussions en créant des groupes dans lesquels il est possible de partager les lieux et de proposer des votes pour les activités.

Comme un véritable réseau social, les usagers du monde entier peuvent échanger sur la plate-forme en postant des photos et en réagissant avec des émojis.

Inciter à des voyages plus responsables

La mise à jour permet de choisir l’itinéraire le plus économe en carburant ou en énergie, il permet aussi de localiser des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Vous pouvez aussi vous détourner des routes très fréquentées, en utilisant d’autres chemins que l’application propose.

Sur l’application, il est maintenant possible de planifier ses arrêts en cliquant sur la loupe en haut à droite. Des épiceries, des aires de repos, des stations-services, des hôtels sont proposés dans la navigation.

Simplifier l'usage des transports en commun

Google Maps permet dans sa nouvelle mise à jour un moyen de paiement via le téléphone pour payer à l’avance ses tickets de transport et éviter de faire la queue et de perdre du temps. Vous pouvez aussi personnaliser les itinéraires avec des nouveaux filtres comme la réduction du temps de marche.

Il est aussi possible d’identifier l’emplacement exact des entrées et des sorties des gares et le côté de la rue où elles se trouvent. Cette dernière fonction est valable dans plus de 80 villes du monde dont Paris, Berlin, Boston, Londres, Madrid, New York, Singapour, Sydney, Tokyo, Toronto.