Pourquoi les batteries de votre voiture électrique et de votre smartphone vont-elles se décharger plus vite avec le froid ?

Avec le froid qui s'est installé sur l'Hexagone en ce début de mois de janvier, de nombreux appareils électriques, comme les smartphones ou les voitures électriques, peuvent moins bien fonctionner. Voici pourquoi.

C’est l’un des effets secondaires de la chute des températures sur l’ensemble de la France. Alors qu’une quarantaine de départements a été placée en vigilance jaune «grand froid» par Météo-France ce lundi 8 janvier, les utilisateurs de voitures électriques et de smartphones pourraient être surpris.

En effet, les batteries des voitures et des smartphones pourraient connaître un fonctionnement bien moins efficace en raison du froid. Cela est dû aux batteries lithium-ion, qui équipent la plupart des équipement actuels.

Une réaction chimique limitée par le froid

Sécurisées et très légères, ces batteries fonctionnent grâce à des réactions chimiques, qui sont plus complexes lorsque les températures sont négatives. Sans ces réactions chimiques, il est donc impossible à la batterie de fournir l’énergie nécessaire aux véhicules ou aux smartphones et autres appareils équipés d’une batterie lithium-ion.

Cela engendre donc une perte d’autonomie soudaine, voire un arrêt immédiat de l’appareil. Par le passé, notamment aux États-Unis et en Russie, de nombreux véhicules électriques se sont retrouvés immobilisés lors de vagues de froid.

Continuez à acheter des voitures électriques vous allez avoir l’air fins en période de grand froid .pic.twitter.com/jil1ZEFJxq — RON SWANSON (@SPECTRE789MA) December 17, 2023

Mais ces pertes d’autonomie et ces arrêts brusques de fonctionnement ne doivent pas inquiéter les utilisateurs : les appareils retrouvent leur niveau de performance une fois qu’ils se retrouvent dans une plage de température adapté, c’est-à-dire entre 0 et 30° C.