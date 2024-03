Pourquoi ce constructeur automobile ne prendra plus en charge Apple CarPlay ?

Présent dans de nombreux véhicules depuis 2014, Apple CarPlay ne sera plus pris en charge par un géant du secteur automobile à compter de l’année 2026 pour une raison bien précise.

Un abandon qui pourrait marquer un tournant dans l’utilisation des systèmes d’info-divertissement automobiles. Après avoir annoncé la fin de l’intégration d’Apple CarPlay dans ses voitures, le constructeur américain General Motors a vu la justification de cette annonce dévoilée par la justice

D’après un extrait d’une action en justice opposant le gouvernement américain à Apple datée du 21 mars dernier, la marque à la pomme «a indiqué aux constructeurs automobiles que la prochaine génération d'Apple CarPlay prendra en charge tous les écrans, capteurs et jauges d'une voiture, obligeant les utilisateurs à vivre la conduite comme une expérience centrée sur l'iPhone s'ils veulent utiliser l'une des fonctions fournies par CarPlay».

So THIS is why GM said it will no longer support Apple CarPlay from 2026?! And build their own Android experience. Because they don't want Apple to take over all the car's screens as Apple demands it does so.





From the US vs Apple lawsuit: pic.twitter.com/eDelgkXiWs

— Gergely Orosz (@GergelyOrosz) March 21, 2024