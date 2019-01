10 capsules mode à offrir pour la Saint-Valentin 2019

Trouver un cadeau original pour la Saint-Valentin relève souvent de la mission impossible. Pour ne pas céder à la facilité et sortir du classique trio, bouquet de fleurs, chocolat et bonne table, les créateurs redoublent d'imagination et multiplient les collections capsules.

Clins d'oeil humoristiques, petits mots doux, graphismes audacieux et collaborations fructueuses ne manqueront pas de surprendre.

Repetto et Sia : une équipe de choc

© Repetto by Sia

Repetto et Sia font résolument bon ménage. La chanteuse, neuf fois nommée aux Grammy Awards, et l’équipe Repetto s’associent à nouveau et revisitent l’emblématique Richelieus Zizi avec élégance. Un modèle au mantra résolument optimiste « I love you, keep going ».

Boohoo s'entiche des couples "cultes"

© Boohoo

T-shirts, sweats, chemises, sous-vêtements, Boohoo voit grand pour la Saint-Valentin. Parmi les pièces phares et trendy de cette collection dédiée, la marque célèbre les couples. Mais pas n’importe lesquels. Ceux des séries qui ont marqué des générations entières, à l’instar de Rachel et Ros, de Carrie et Big ou encore de Minnie et Mickey.

Le caleçon pop et culotté de Mc Alson

© Mc Alson

C’est assurément le caleçon le plus original du moment. La marque de sous-vêtements masculins Mc Alson signe, en effet, une mini collection inspirée. S’y côtoient les symboliques petits cœurs déclinés dans divers coloris mais le must est, assurément, ce modèle hommage aux comics et au pop art. (45 €).

La collab qui a du coeur signée Converse et Comme des garçons

© Converse X Comme des garçons

Les deux font la paire. Converse et Comme des garçons marquent le coup cette année. Les deux griffes revisitent l’emblématique modèle Chuck 70 en l’habillant d’un logo parfaitement adapté aux circonstances : un cœur très graphique, imaginé par l’artiste New Yorkais Filip Pagowski et la styliste et fondatrice de Comme des garçon, Rei Kawakubo.

La culotte à message bio et brodée à la main d'Olly X Lovely green

© Olly X Lovely green

Après les t-shirts et sweats à messages, la tendance s'invite sur les sous-vêtements. La marque de lingerie bio écoresponsable Olly s’associe pour la Saint-Valentin à la griffe Lovely Green pour créer des culottes à agrémenter d'un petit mot doux. Le joli modèle Aïta, ourlé de tulle imaginé par Olly, se personnalise avec le mot de son choix (petit nom, date marquante, clin d’œil humoristique …) brodé à la main par Lovely green. A noter, les commandes devront être passées avant le 8 février.

la capsule qui vise juste de Celio

© Celio

Celio joue, de son côté, avec les mots et les images. La marque lance pour l’occasion une collection capsule de quatre T-Shirts plein d’humour et met en scène quatre expressions - «Cœur d’artichaut», «Ivre de toi», «J’ai flashé sur toi» et «Touché en plein cœur » - associées à des logos pleins d'espièglerie.

Des messages secrets en morse signés Les mots doux

© Les mots doux

La jolie marque de bijoux Les mots doux, créée au printemps 2015, propose pour l'occasion de nouveaux bracelets en perles à messages codés en morse. Elle présentera, du 1erau 18 février, au Bon Marché sa collection Saint Valentin. Fidèle à son ADN, elle reprend les codes de l’alphabet morse pour déclarer sa flamme avec tendresse et fantaisie.

la Collection IRL fait passer le message

© Collection IRL

Alors que Showroomprivée.com et sa marque propre, Collection IRL, dévoilent chaque semaine des nouveautés, ils ne comptaient pas passer à côté de la fête des amoureux. En résulte, des pièces spécialement créées pour l'occasion accessibles à petits prix (à partir de 12 €) qui jouent la carte du romantisme à l’italienne et du message subliminal.

L'illusion d'optique de Lemon jelly

© Lemon Jelly

Connu pour ses boots au parfum citronné, Lemon Jelly voit double. L’inventive marque portugaise revisite sa low boot dans un rouge passion et joue avec les symboles sans tomber dans le kitsch. Ce modèle Heartbreaker Boots (89 €) est également disponible en noir.

Vilebequin des couples au diapason

© Mrzyk et Moriceau X Vilebrequin

La griffe de maillots de bain de luxe Vilebrequin s’acoquine avec le couple d’artistes français Mrzyk et Moriceau. Ensemble, ils ont imaginé, en édition limitée, la mini collection Kama yoga. Un maillot aphrodisiaque drôle et décalé décliné pour homme (190 €) et femme (135 €).