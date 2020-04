Nettoyage renforcé, gestion des flux, accès aux piscines... comment les acteurs du tourisme s'organisent pour accueillir les vacanciers cet été

Touché de plein fouet par l’épidémie de Coronavirus, le secteur du tourisme s’organise pour accueillir les vacanciers, en toute sécurité, cet été. Alors qu’à ce jour, les plages ne pourront rouvrir qu’à partir du 2 juin et que le secteur est toujours dans l’attente d’une date de réouverture officielle, les acteurs du tourisme travaillent sur de nombreux scénarios pour rouvrir dans les meilleures conditions.

La sécurité publique et l’intérêt général, une priorité absolue. Alors que tous se mobilisent pour donner le coup d'envoi de la saison estivale et tenter de la sauver, la santé des vacanciers, comme des employés et des milliers de saisonniers, est évidemment le mot d’ordre. Travaillant étroitement avec le gouvernement, les acteurs du tourisme sont à pied d’œuvre afin d’échafauder une série de mesures pour garantir la sécurité sanitaire de tous durant les congés estivaux, comme le souligne notamment le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. « Nous sommes face à une situation inédite. Depuis la mi-mars tous les sites européens du groupe sont fermés. Notre priorité est d’assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs et de nos clients. Aujourd’hui, nous manquons de visibilité sur la date et les conditions de réouverture et nous suivrons évidemment les directives gouvernementales. La situation évolue de jour en jour. Néanmoins, cela ne nous empêche pas de réfléchir à plusieurs mesures. » Parmi elle, des mesures d’hygiène renforcées, une gestion des flux maîtrisée ou encore un respect des gestes barrière.

Mesures d’hygiènes renforcées

Vacanciers et acteurs du tourisme au diapason. Alors que les mesures d’hygiène figurent parmi les attentes des vacanciers, elles sont aussi au centre des préoccupations des hôteliers de plein air ou non. Plus de 90 % des familles aimeraient, en effet, que les locations soient désinfectées après chaque séjour et 65 % souhaiteraient avoir du gel et des masques dans leur futur location, selon l’enquête « Les projets de vacances 2020 des familles», menée par Maeva. Une demande entendue et partagée par le secteur de l’hôtellerie et les plate-formes de locations, qui mettent l’accent sur l’optimisation des mesures de nettoyage. « Ces mesures seront renforcées par exemple sur les clefs, les comptoirs d’accueil, les jeux des enfants » souligne le groupe Pierre & Vacances, qui réfléchit également à distribuer des kits d’accueil dotés de masques de gel hydro alcoolique, à équiper les collaborateurs sur le terrain de protections individuelles (masque, visières…), ou encore à adapter les horaires et les postes de travail pour respecter les gestes barrière. « On se doit de les protéger », souligne le groupe.

Même son de cloche du côté de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA), premier mode d’hébergement touristique en France, l’été. « Le nettoyage des hébergements locatifs est une action que nous maîtrisons parfaitement, mais il va falloir l’optimiser en utilisant des produits adaptés, qu’il faudra parfois commander en fonction des préconisations du plan santé du gouvernement », précise son président Nicolas Dayot.

De son côté, Airbnb a dévoilé, lundi 27 avril, un nouveau protocole de nettoyage et de désinfection des logements listés sur sa plateforme dans l'espoir de rassurer ses clients et de faire repartir les réservations. Lancée en mai, cette initiative prévoit l'attribution d'une certification aux hôtes ayant rempli une formation sur les nouvelles règles d'hygiène, développées sur la base des recommandations des autorités sanitaires américaines et d'experts de la santé. Ils se verront aussi recommander d'attendre 24 heures entre chaque client. Les hôtes qui ne pourraient pas adhérer au protocole ou recevoir la certification pourront opter pour une période de vacance de 72 heures entre chaque client.

Distanciation sociale dans les lieux de rassemblement et gestion des flux

L’optimisation et la gestion des flux s’est évidemment invitée à l’ordre du jour de ces préconisations. Tout le monde a, à l’esprit, la distanciation sociale qui rythme les journées depuis près de huit semaines, et qui pourrait être maintenue dans les lieux de rassemblement, à l’image des restaurants. Des mesures qui impacteront également certaines animations tels que les clubs enfants ou encore les animations nocturnes. « Il faudra inventer autre chose », note Nicolas Dayot, « comme des concerts avec des marquages au sol. Peut-être que les parents devront participer au club enfant. Ce sera bouleversé, mais il est possible de s’organiser en proposant des activités de pleine nature, des balades contées », avant d’ajouter « il y aura aussi des dispositifs particuliers : des règles de distanciation, une signalétique pour rappeler les gestes barrière et les flux dans les campings ». Les activités en extérieures devraient ainsi pouvoir se dérouler presque normalement. Un avis partagé par Pierre & Vacances Center parcs : « toutes les activités en extérieur, le vélo, le mini-golf… seront praticables, tout en respectant les distances sociales ».

La problématique des piscines et baignades

Le cas des piscines est particulièrement complexe et rien, à ce jour, ne permet de savoir comment s’organisera la vie autour de ces espaces aquatiques essentiels aux vacanciers. «Les piscines vont être un vrai sujet », note Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. « Les espaces aquatiques sont chlorés, désinfectés et, a priori, le chlore tue le virus. Cependant, beaucoup de questions restent en suspens. Faudra-t-il mettre en place un mécanisme de rotation dans les piscines ? Faudra-t-il enlever les transats ou instaurer un marquage au sol pour faire attention aux objectifs de distanciation. Les piscines ouvertes, c’est un peu comme les plages », conclue-t-il. Des plages qui, comme l’a annoncé Edouard Philippe ce mardi 28 avril, resteront interdites au public jusqu’au 1er juin.

Cependant, des mesures sont également prêtes à être mises en place pour assurer l'accueil du public dans les bassins des résidences de vacances. En fonction des décisions prises par le gouvernement, précise le groupe Pierre &Vacances-Center Parcs, « la régulation pourrait être de mise dans les espaces aquatiques. Nous avons déjà su faire preuve d’adaptation avant le confinement. Nous avons su nous adapter, nous savons réguler le nombre de personnes. Nous avons même envisagé de mettre en place des créneaux horaires pour accéder aux bassins », souligne le groupe, à propos notamment des espaces aquatiques dont sont dotés les Center Parcs de France et de Belgique.

Plus de flexibilité pour relancer les réservations

Tandis que de nombreuses mesures pourraient donc être déployées pour accueillir le public, les réservations sont pour l’instant tout naturellement au point mort. « Il y a un très léger frémissement sur août, mais nous devons rassurer les clients», note le groupe Pierre &Vacances. Des Français qui attendent pourtant de pied ferme les vacances d’été. Ils sont 60 % à y réfléchir pendant le confinement, et 21 % envisageraient de partir dès la levée de ce dernier, selon le sondage Locatour « Les Français et les vacances à la suite du déconfinement ». « Même si nous comprenons la nécessité de l’attente, même s'il faut être réaliste, raisonnable et guidé par l’intérêt général, il faut que les clients sachent quand l’activité va repartir et dans quelles conditions », souligne Nicolas Dayot ,qui espère comme nombre d'acteurs du secteur une réouverture début juin. Pour l'instant, avant que ne tombent les recommandations du gouvernement, les vacanciers sont attentistes. Toujours selon l’étude Locatour, près de la moitié des Français comptent réserver leurs vacances dans les trente jours suivant le déconfinement.

En attendant, pour relancer les réservations, plus de flexibilité sur les dates des séjours ou un allongement des délais d’annulation sans frais sont à l’étude ou déjà déjà mis en place par certains acteurs. Des mesures plébiscitées par les Français.