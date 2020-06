Comment lutter contre les poux ?

Les poux de tête sont fréquents car, contrairement aux préjugés, ils ne sont pas synonymes de mauvaise hygène ni réservés aux enfants. Ces bestioles s'attaquent donc à toutes les têtes, mais heureusement, il existe des remèdes pour lutter contre elles.

LES PRODUITS avec insecticides POUR les ELIMINER

En vente libre dans les pharmacies, les produits contenant des insecticides sont disponibles sous forme de shampoings, lotions, sprays, ou encore d'aérosols. Du fait qu'ils sont utilisés depuis de nombreuses années, les poux peuvent développer une résistance vis-à-vis de ces produits. De plus, il faut lire soigneusement le mode d'emploi, car des conseils d'utilisation sont généralement indiqués afin de maximiser leur efficacité. D'autant plus que l'utilisation de la plupart d'entre eux est déconseillée chez les enfants de moins de 2 ou 3 ans.

LES ASPHYXIANTS POUR TRAITER SANS IRRITER

Il est également possible d'éliminer les poux grâce à des produits asphyxiants. Ceux-ci contiennent généralement des complexes siliconés tels que le diméticone. Ce traitement offre plusieurs avantages : grâce à sa formule sans insecticide et son action mécanique, il n'est ni toxique ni irritant. En outre, les poux n'ont pas développé de résistance envers les asphyxiants et ces derniers peuvent être utilisés dès l'âge de 6 mois.

Néanmoins, il est comme toujours recommandé de demander conseil à son médecin avant usage, en particulier pour les jeunes enfants.

LES HUILES ESSENTIELLES COMME ALTERNATIVE NATURELLE

Certaines huiles essentielles, celle d'Arbre à Thé par exemple (tee trea en anglais), sont particulièrement efficaces pour lutter contre ces parasites. Mais elles doivent être diluées, puisque ces concentrés floraux sont très puissants. Il faut donc là encore bien se renseigner avant de se lancer, d'autant plus que l'usage de ces certaines d'entre elles est déconseillé pour quelques personnes. A savoir : des produits naturels à base d'huiles essentielles, destinés à éliminer les poux et déjà prêts à l'utilisation, sont vendus sur le marché.

LES REPULSIFS POUR PREVENIR

Contrairement aux précédents, ces produits ne sont pas des traitements. Les produits répulsifs préviennent l'apparition de poux et ne sont donc pas utiles lorsqu'une personne est déjà contaminée. Leur utilisation peut être intéressante pour les enfants, quand les poux font leur première apparition à l'école par exemple. Disponibles sous forme de sprays, ils sont très faciles d'utilisation mais on ne peut souvent y avoir recours qu'à partir de 3 ans.