Noël 2020 : voici les calendriers de l'avent les plus originaux

L'ouverture de la première case du calendrier de l'avent, le 1er décembre, lance officiellement le compte à rebours avant Noël. Pour faire patienter les plus pressés, les marques rivalisent d'inventivité encore cette année. Tour d'horizon des nouveautés pour les fans – petits et grands – de gastronomie, de produits cosmétiques, de déco ou de jouets.

Playmobil

© Playmobil

Nom de Zeus ! Alors que le film célèbre ses 35 ans cette année, la marque de jouets Playmobil sort un calendrier d'avent dédié à «Retour vers le futur» de Robert Zemeckis. Glissés dans les 24 fenêtres, des figurines et de nombreux accessoires permettront de reconstituer la place de l'Hôtel de ville où Marty McFly est reparti dans le passé, à cause d'un impact de foudre sur une horloge.

Calendrier de l'Avent Playmobil «Back to the future», 39,99 €.

Pierre Hermé

© Pierre Hermé

Le célèbre chef pâtissier Pierre Hermé dévoile une couronne de Noël aux allures d’anneau de Saturne bleuté. Ce coffret aussi chic qu’élégant renferme des douceurs chocolatées. Une édition limitée est également proposée avec une boule de Noël en verre réalisée par la verrerie de Meisenthal selon des techniques ancestrales qui a été disposée au centre de la couronne. En vente du 30 octobre au 30 novembre.

Calendrier de l’Avent Pierre Hermé, 62 € la version signature et 120 € l’édition limitée.

LEGO

© Warner Bros/LEGO

Les fans d'Harry Potter vont se ruer sur ce calendrier Lego dédié à l’univers du sorcier aux petits lunettes imaginé par J.K. Rowling. Ils pourront s'amuser avec des figurines représentant le héros, ainsi qu'Hermione Granger, Ron Weasley, Padma Patil, Parvati Patil et Cho Chang. Ou avec des modèles à construire comme une version miniature du carrosse de l'école Beauxbâtons. De quoi recréer le monde de Poudlard dans son salon ou sa chambre.

Calendrier de l’Avent LEGO Harry Potter, 29,99 €.

Betjeman & Barton

© Betjeman & Barton

Une nouveauté qui va réjouir tous les amateurs de thé et d'infusions avec pas moins de 24 sachets. Ce calendrier a été customisé par l'illustratrice Clémence Monot qui a imaginé «une fresque magique» symbolisant «l'entraide, le partage et la joie».

Calendrier de l'Avent Betjeman & Barton, 32,50 €.

Nocibé

© Nocibé

Dans ce coffret, on recevra chaque jour un nouveau cadeau en format mini très pratique pour glisser tous les soins dans sa trousse de toilette. Des produits pour le bain, du maquillage et des accessoires pour être la plus belle au réveillon... Il y en aura pour toutes les femmes, le tout à un prix très accessible.

Calendrier de l’Avent Nocibé, 29,95 €.

Angelina

© Angelina

Dans cette boîte faisant référence au salon de thé mythique de la rue de Rivoli, à Paris, sont dissimulées les confiseries de la maison Angelina. Crêpes dentelles au chocolat et pralinés au chocolat blanc et noisettes font partie des petites douceurs que l'on mangera tout doucement, en attendant sagement la dinde et la bûche de Noël.

Calendrier de l'Avent Angelina, 29,90 €.

Sébastien Gaudard

© Sébastien Gaudard

Le pâtissier Sébastien Gaudard rend hommage cette année à Casse-Noisette avec une multitude de gourmandises sucrées. Les gourmands apprécieront les caramels au beurre salé, les pralinés fondants, les pains d’épice, les pavés des Martyrs, ou encore les calissons d’Aix. Un calendrier disponible à partir de la mi-novembre.

Calendrier de l’Avent Sébastien Gaudard, 49 €.

Brémond fils

© F. Quinard

Dans le calendrier de la maison Brémond Fils, épicerie fine de Provence fondée en 1830, on trouve aussi bien du salé (moutarde bio au miel, herbes de Provences, huiles d’olive aromatisées…) que du sucré (nougats, pâtes à tartiner…), sans oublier deux produits cosmétiques (savons à l’huile d’olive et crème pour les mains et le corps). Pour chaque achat d’un calendrier, un euro sera reversé à la Ligue pour la protection des oiseaux.

Calendrier de l’Avent maison Brémond Fils, 40 €.

Nivea

© Nivea

Pour la première fois, la marque Nivea lance son calendrier de l'avent avec quelques-uns de ses produits incontournables comme le Labello stick lèvres, le déodorant bille Black & White, le gommage à la framboise, l’eau micellaire et les lingettes démaquillantes. Une nouveauté en vente chez Amazon, Carrefour et Monoprix, qui devrait plaire à toutes les beautystas.

Calendrier de l’Avent Nivea, 49,90 €.

Roy René

© Thomas Bertini

La confiserie du Roy René a dissimulé 24 surprises gourmandes pour attendre l'arrivée du Père Noël avec le sourire et le ventre plein. On dégustera du nougat blanc, noir ou aux fruits et à la pistache, des petits calissons traditionnels, aux fruits, et au cacao-noisette, des amandes enrobées de chocolat, des pâtes de fruits ou des sablés au citron.

Calendrier de l’Avent du Roy René, 17,90 €.

Hugo & Victor

© Hugo & Victor

La maison Hugo & Victor est de nouveau au rendez-vous cette année avec cet almanach gastronomique où se sont glissés des bonbons au chocolat, des pralinés, des amandes et des noisettes enrobées. La marque commercialise également des crackers que l’on disposera le jour J dans les assiettes des convives.

Calendrier de l’Avent Hugo & Victor, 35 €.

Sothys

© Sothys

Avec ses motifs au style baroque agrémentés d’un or brillant et d’un noir intense, cette nouveauté de la maison Sothys prend la forme d’un livre que l’on placera tel un trophée dans sa salle de bains. Il se compose de soins à utiliser au quotidien comme le masque hydra lissant ou le correcteur énergisant au sérum jeunesse détoxifiant, avec une surprise de taille à découvrir les 23 et 24 décembre. Disponible dès le 1er novembre.

Calendrier de l’Avent Sothys, 75 €.

Fauchon

© Fauchon

Les artisans de la maison Fauchon ont sillonné la France à la recherche des meilleures matières premières pour réaliser toutes les douceurs qui se trouvent dans ce joli calendrier. Napolitains, calissons, nougats... à chaque jour, sa gourmandise à apprécier avec son thé ou son café.

Calendrier de l'Avent Fauchon, 35 €.

Diptyque

© Diptyque

Illustrés par l’artiste Ugo Gattoni, des petits tiroirs composent l’écrin de cette fin d’année proposé par Diptyque. A l’intérieur, des soins, des parfums et des minibougies qui embaumeront votre appartement ou votre maison.

Calendrier de l’Avent Diptyque, 350 €.

Too Faced

© Too Faced

Particularité de cette nouveauté Too Faced vendue en exclusivité chez Sephora, elle ne compte pas 24 mais 12 cases à découvrir avant d’ouvrir ses cadeaux au pied du sapin. Parmi ces trouvailles très girly, un gloss repulpant, un baume à lèvres Peach Lip Balm et deux mascaras pour un regard de biche.

Calendrier de l’Avent Too Faced, 90 €.

Pierre Marcolini

©Pieter D’Hoop

Le célèbre chocolatier belge a conçu un très bel objet pour l'Avent. Il s'ouvre comme une boite de jouets et dévoile chaque jour une surprise gourmande. On y découvrira les classiques de Pierre Marcolini mais aussi ses petites nouveautés de la saison.

Calendrier de l'Avent, Pierre Marcolini, 49€