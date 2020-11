Noël 2020 : les meilleurs vélos électriques à offrir ou se faire offrir

Après la trottinette l'an dernier, le vélo électrique (VAE) sera sans doute un des succès de ce Noël 2020. Futuriste ou rétro, basique ou dernier cri, il y a l'embarras du choix.

LE FUTUR avec ANGELL

Autant commencer fort. Avec sa ligne audacieuse, signée Ora-ïto, le vélo Angell séduit d'emblée. Mais il ne s'arrêt pas en si bon chemin, puisqu'il est livré avec un panel de services intégrés qui facilitent les déplacements et renforcent la sécurité des cyclistes. Léger (13,9 kg), il dispose d’un «cockpit intelligent» intégré dans le cadre, présentant des informations utiles comme le système de géolocalisation, la vitesse instantanée, la météo, l’indice de pollution ou encore le niveau de batterie. Enfin, son dispositif de sécurité spécifique le rend très attirant, puisqu'il dispose de vibreurs dans les poignées pour indiquer la direction, d'un dispositif d’alerte chute (un message est automatiquement envoyé à votre contact d’urgence) et d'une alarme anti-vol.

Angell, 2.690 €

Le rapport qualité-prix avec MAD

Avec sa selle et ses poignées Brooks rétro et élégantes, le Vélo Mad nous fait de l’œil. Conçus par deux Rouennais, l’entreprise a surfé sur la tendance vélo tout au long de l'année et vu les commandes affluer. Il faut bien l'avouer, son VAE se fait remarquer et ne manque pas d'arguments pour séduire.

Chic extérieurement, le modèle urbain est aussi très bien équipé, avec son dérailleur Shimano et pneus WTB, ce qui en fait le vélo idéal pour un usage quotidien. Pour ce niveau d'équipement et d'assemblage, le rapport qualité-prix du vélo Mad est vraiment excellent.

L'urbain, MAD, 1.790 €

Le style californien avec electra

A vélo, dans la ville, ok, mais pas question de jouer la discrétion. Avec le Ace of Spades Go !, vous adorerez vous faire remarquer. C'est la marque californienne Electra qui a imaginé ce magnifique Beach cruiser, aux larges pneus, prêt à dévorer le bitume. Avec son cadre inspiré des plus belles motos anciennes, il est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière, et se maîtrise donc en douceur. Equipé de l'excellent moteur Bosch Performance Line, il est quasiment increvable et sa peinture noire mat fera sensation, à L.A. comme à Montmartre.

Ace of Spades Go !, Electra, 3.299 €

L'élégance avec moustache

Le guidon en forme de moustache continue à faire le succès de la marque vosgienne éponyme. Après neuf ans de bons et loyaux services, elle a décidé de donner un successeur au Lundi 26, son modèle phare. Voici donc le «Lundi 27», qui se décline en trois modèles techniquement différents. L'ADN du prédécesseur a, bien sûr, été conservé, avec un cadre à enjambement bas et le célèbre guidon, très relevé. Un détail qui n'est est pas un, puisqu'il permet de conserver une position redressée, avec une bonne visibilité lorsqu'on circule. Au rayon des nouveautés, les câbles sont désormais intégrés, la batterie se camoufle dans le cadre, et cinq nouvelles couleurs sont désormais disponibles. Un must qui ne demande qu'à le rester.

Lundi 27.1, Moustache, 2.799 €

le néo-rétro avec O2FEEL

Le mélange de la technologie et de la tradition, c'est le pari - réussi - par O2feel qui propose, pour cette fin d'année, le modèle iSwan Brooks Limited. D'un côté, ce VAE est doté d'un puissant moteur Shimano et de freins hydrauliques puissants. De l'autre, il soigne le moindre détail; avec une sellerie en cuir de qualité signée Brooks. La célèbre marque anglaise d'accessoires a signé également les poignets du vélo, ce qui donne un sacré style à cette série limitée à 250 exemplaires. Si la vie était une balade à vélo, on aimerait bien la faire sur un vélo aussi bien fini.

iSwan Brooks Limited, O2Feel, 2.999 €

le côté pratique avec Brompton

Réputée pour la praticité de ses classiques modèles pliables, la marque britannique Brompton a investi le segment des VAE électriques. Le constructeur a lancé il y a quelques mois une nouvelle version toujours aussi robuste et polyvalente. Un effort particulier a été réalisé pour limiter le poids, qui ne dépasse pas les 15,5 kg, sans batterie. Le Brompton electric possède un excellent système d'analyse du pédalage, qui permet de fournir une assistance adaptée en fonction du parcours. Le pliage du vélo, quant à lui, se fait très simplement, même si les premiers essais seront forcément un peu longs. Au final, sa compacité lui permet d'être stocké facilement dans un hall d'entrée, voire au bureau.

Brompton Electric, Brompton, à partir de 3.150 €

la vie de famille avec CARQON

Les vélos de type cargo, on en croise souvent et on envie pas forcément ceux qui pilotent ces mastodontes. Mais le cargo de Carqon risque de changer la donne. Equipé du moteur Bosch Cargo Line, spécialement développé pour cette gamme, il offre un maximum de puissance au démarrage, même lorsque le vélo est chargé de bambins. Le cadre est également très solide, avec une résistance renforcée à la torsion et un système innovant de suspension avant, pour un confort accru. En outre, le design a été particulièrement soigné, et Carqon a obtenu plusieurs prix en Europe pour ce modèle, idéal pour les familles qui désirent se déplacer sans arrière-pensée et sans entrave.

Cargo Carqon, 4.999 €

l'efficacité avec Cannondale

Cannondale a une énorme expérience en matière de VTT et de vélos de course classiques. C'est avec ce bagage conséquent que la marque s'est lancée dans le VAE, et le Mavaro Neo est la preuve de son savoir-faire. A tous les niveaux, c'est un vélo électrique premium, qui bénéficie des meilleurs équipements. C'est notamment le cas du moteur haut de gamme Bosch CX Performance Line, logé dans le pédalier, ou de la batterie offrant une autonomie de 120 km. Les changements de vitesse s'effectuent sans à-coup et la transmission se fait par courroie, pour un entretien réduit au minimum. Enfin, le Mavaro Neo est équipé d'un système de radar intégré, développé en collaboration avec Garmin, qui avertit lorsqu’un véhicule arrive par l’arrière.

Mavaro Neo, Cannondale, 3799 €

LE dynamisme avec look

Une grande première, pour un grand nom du cyclisme. Look est en effet l'inventeur de la pédale automatique et du premier cadre en carbone. Et il débarque, en cette fin d'année, avec son tout premier vélo électrique de ville. Fabriqué en France, le E-765 Gotham ne pèse que 15,8 kg (c'est peu pour un VAE), grâce à un cadre et une fourche 100% carbone.

Le moteur est un Fazua Evation, très efficace, qui a la particularité étonnante de pouvoir être retiré, avec la batterie, si l'on souhaite effectuer une sortie sportive, à la force du mollet. Dans ce cas, le poids du vélo tombe à 11 kg. Vos mollets vont apprécier.

E-765 Gotham, Look, 4.499 €

La performance chez soi avec le KICKR BIKE

On ne va pas se le cacher, le confinement n'est pas idéal pour organiser ou prévoir de grandes sorties à vélo. Pour s'entraîner correctement en attendant la fin de la crise, et garder la forme, le Kickr Bike est une excellente solution. Entièrement ajustable à l'utilisateur, il permet de reproduire au millimètre près la position de conduite de son vélo habituel pour une maîtrise parfaite de l'entraînement. Tout est simulé de manière réaliste, notamment le système de changement de vitesses virtuel, et le vélo est totalement compatible avec les applis bien connus des fondus de vélos, à savoir Sufferfest, Zwift ou Strava.

Kickr Bike, Wahoo, 3.499 €