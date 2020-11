Noël 2020 : les meilleures idées Pop Culture à mettre sous le sapin

La Pop culture est désormais partout. Dessins animés cultes, héros mythiques, ils s'affichent et sont même devenus des signes de reconnaissance. Pour Noël, cette année pas question de rater les plus belles collaborations.

UN SAC À MAIN POKEMON

L'élégance d'un sac Longchamp, savamment twistée. La maison de luxe française s'est associée avec la Pokemon company pour une collection électrisante. En toile ou en cuir embossé, les modèles vont de la pochette au sac de voyage et mettent tous en avant Pikachu, la célèbre mascotte. Un exemplaire spécialement conçu pour le montre même avec un look inédit, arborant une bombe de jockey, en référence au logo de Longchamp. De sublimes pika-sacs !

Gamme de sacs Longchamp X Pokemon, de 130 à 800 €

Un bomber one piece

Celio collabore une nouvelle fois avec le studio de production japonais Toei animation. Le résultat ? Une collection sur le thème du manga culte One Piece, le plus vendu en France depuis le début des années 2010. Cette gamme est déclinée en 11 pièces différentes, qui vont du t-shirt (19,99 €) au sweat-shirt (39,99 €), en passant par le bonner.

Tous sont séduisants, mais notre coup de cœur est le bomber, beige et noir, qui arbore fièrement le Jolly Roger de l'équipage du chapeau de paille. Et pas besoin d'avoir les membres extensibles pour avoir le droit de le porter.

Bomber Celio X One Piece, 79,99 €

Un «vrai» sabre laser

Ceci n'est pas un jouet. Le sabre Kaa-Yogen, développé par Solaari, est un modèle d'une extrême solidité, connecté, et entièrement personnalisable. Tout se déroule depuis l'appli dédiée, qui permet de choisir librement la couleur du rayon lumineux et les sons émis par le sabre. Destiné aux fans de Star Wars, bien sûr, il est également utilisé en compétition par des passionnés, qui ont fait reconnaître la discipline par la fédération d'escrime, au sein de la très sérieuse académie de sabre laser. Un autre modèle, le Waan, est disponible. Il se distingue par l'esthétique de son manche, légèrement différente. Pour les deux modèles, deux couleurs de manche existent d'ailleurs : noir ou argent, et chacun existe en longueur 32 ou 36 pouces.

Sabre Kaa-Yogen, Solaari, 299 €

Un t-shirt demon slayer

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est LE manga tendance actuellement au Japon. L'adaptation en film, après un animé déjà très réussi, est en train de tout ravager. Il devrait même sortir en France, alors que rien n'était acquis il y a encore quelques semaines. Dans ces conditions, le Japonais Uniqlo ne pouvait décemment pas passer à côté et débarque pour la fin d'année avec une belle collection de cinq t-shirts à l'effigie des personnages principaux ou de leurs coups spéciaux, comme le souffle de la foudre. Classique, mais toujours efficace, et avec une qualité de fabrication qui force toujours le respect chez Uniqlo.

T-shirt Demon Slayer, Uniqlo, disponible à partir du 19 novembre, 14,90 €

Un hoodie Retour vers le futur

Une saga qu'on ne présente plus. Retour vers le futur, c'est le film doudou par excellence, qui rappelle l'enfance et ses plaisirs sucrés. La marque Sweet Pants propose donc une collection capsule sur le thème, avec de multiples pièces de prêt à porter. Notre préférence va au hoodie, entièrement personnalisable. On choisit la couleur de base, le motif que l'on souhaite faire imprimer, et la presse se charge du reste.

Hoodie Classic Hood Back to the future, Sweet Pants, 100 €

Une lampe Hello Kitty

Plus besoin de présenter Hello Kitty, la charmante petite icône velue créée en 1974 au Japon. Mise à toutes les sauces depuis plus de trente ans, elle est une valeur sûre et déborde désormais largement des chambres d'enfants. Teknofun, qui a l'habitude de travailler avec Hello Kitty, propose cette année une lampe à LED murale, façon néon, qui devrait mettre un peu de couleur et de kawaii dans nos intérieurs.

Lampe murale à LED Hello Kitty, Teknofun, disponible à partir du 15 novembre, 69,99 €

Des boots tout droit sorties de destiny 2

Spécialiste de la chaussure d'exploration depuis 1947, Palladium reste dans le coup. Après une première collaboration avec l'éditeur de jeu vidéo Bungie, la marque renouvelle l'expérience pour fêter dignement la sortie de la nouvelle extension de Destiny 2, baptisée Au-delà de la lumière. Pour coller parfaitement avec le décor de ce nouvel épisode, à savoir la surface gelée d’Europa, Palladium a misé sur des matériaux nobles et résistants. Les modèles proposés sont donc adaptés à des conditions dantesques. Vos pieds seront au sec sur la lune de Jupiter, mais vous pourrez aussi porter ces boots sur terre, quand le mercure approchera de 0°C.

Boots Pampa Sub Zero et Pampa Europa Tactical, Palladium, à partir du 16 novembre, 169,95 € et 189,95 €

Une casquette Rick & Morty

La série Adult Swim, diffusée sur Netflix, est désormais regardée par des hordes de fans. Pour afficher son appartenance à cette joyeuse tribu, pourquoi ne pas se procurer cette casquette à l'effigie du mythique Rick-ornichon (les spécialistent savent), créée par la marque Capslab. C'est quand même plus facile à trouver qu'un pistolet transdimentionnel. Par ailleurs, la marque, justement connue pour ses casquettes, lance également en cette fin d'année une gamme pléthorique de t-shirts de très bonne qualité. Toujours sur les thèmes forts de la Pop Culture actuelle.

Casquette Rick & Morty, Capslab, 34,90 €

des baskets de chasseur de fantômes

A ne pas mettre entre tous les pieds. Les Ghost Smashers, de Reebok, sont destinées avant tout aux fans hardore de Ghostbusters. En effet, il faut être capable d'assumer le système pump placée à l'extérieur des chaussures, qui ressemble vaguement à un proton pack dorsal.

Les références à la saga culte sont multiples, de la languette à la semelle, avec un délicieux look rétro, et elles seront parfaites pour assister à l'avant-première du nouveau film, qui doit arriver en 2021.

Baskets Ghost Smashers, Reebok, 149,95 €