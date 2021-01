Vaccination : la ville de Poissy ouvre un centre baptisé «Chez Mauricette»

Un joli clin d'oeil. Un centre de vaccination Covid-19 va ouvrir ce jeudi à Poissy, en région parisienne (Yvelines). Il a été baptisé «Chez Mauricette», en hommage à la première personne vaccinée contre le coronavirus en France.

Installé dans une salle des fêtes, il sera inauguré à 14h par le maire de Poissy (divers droite) Karl Olive, le préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot et le directeur de l'ARS Ile-de-France Aurélien Rousseau.

Centre de dépistage pour le Covid-19 depuis novembre, cette salle a été transformée en 48h en centre de vaccination. Il accueillera dans un premier temps, sur rendez-vous, les personnels soignants et les médecins, ainsi que les pompiers et les aides-soignantes de plus de 50 ans. La vaccination y sera ensuite élargie, sous quinze jours, aux personnes âgées de plus de 75 ans. Il s'agit selon la mairie du premier centre de vaccination Covid-19 des Yvelines, qui permettra «de répondre à la montée en puissance de la stratégie vaccinale parallèlement aux vaccinations en Ehpad».

Jeudi 7 janvier 2021, @KARLOLIVE @Prefet78 et le directeur de @ARS_IDF inaugureront à 14h le 1er centre de #Vaccination #COVID19 des Yvelines “Chez Mauricette“ (hommage à la première personne vaccinée en France) installé au Centre de diffusion artistique.https://t.co/h3qPxrv2eN pic.twitter.com/rmZrT7xxy8 — Ville de Poissy (@villepoissy) January 6, 2021

Sur le bâtiment a été érigée une grande affiche sur laquelle on peut lire «Chez Mauricette», une grande inscription en rouge accompagnée d'un dessin de Mauricette, cape rouge dans le dos et pose de super-héroïne. Cette pensionnaire de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis) a été la première personne en France à recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19, le 27 décembre dernier, devenant ainsi un symbole de la campagne de vaccination hexagonale.