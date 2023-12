Pourquoi des QR codes vont-ils faire leur apparition sur les bouteilles de vin dès ce vendredi ?

Des QR codes vont apparaître sur les bouteilles de vin ou de champagne à compter de ce vendredi 8 décembre. Cela est dû à l’entrée en vigueur de nouvelles normes d’étiquetage… mais pas seulement. Explications.

Il n’y a pas que du raisin dans le vin. À partir de ce vendredi 8 décembre, de nouvelles normes concernant l’étiquetage des bouteilles de vin et de champagne doivent être appliquées dans l’Union européenne, et ce à travers des QR codes.

Le but est en effet d’apporter plus d’informations et de transparence aux consommateurs sur leur composition. Ainsi, cette nouvelle législation européenne doit imposer aux producteurs et aux viticulteurs d’indiquer de nouvelles informations sur les nouvelles bouteilles de vin produites, allant des ingrédients, aux valeurs nutritionnelles en passant par la présence de régulateur d’acidité, de conservateur ou encore d’antioxydants.

La raison ? Les compositions de vins issus d’une même cuve peuvent varier en fonction des assemblages ou des objectifs des producteurs. Par conséquent, divers ingrédients et additifs peuvent y être ajoutés. Avec ces modifications, l’étiquetage des bouteilles devient alors complexe.

D’autres informations passaient, jusque-là, inaperçues du côté du consommateur. Alors que le vin échappait aux mentions obligatoires portant notamment sur le nombre de calories et sur la teneur en sucre ou en gras, pour des raisons historiques, cette nouvelle législation vient donc clarifier certaines informations que l’on ne voyait pas forcément sur les bouteilles de vin ou de champagne.

La liste étant très longue par rapport à la taille de la bouteille, c’est en scannant avec son téléphone le QR code, apposé sur la bouteille, que le consommateur pourra accéder à tous ces renseignements.

Cependant, quelques informations doivent rester obligatoirement affichées sur l’étiquette à savoir l'indication géographique, le cépage, le taux d'alcool, la présence d'allergènes et le logo pour avertir les femmes enceintes.

Un chiffre d’affaires record en 2023 ?

Du Merlot, au Cabernet Sauvignon en passant par le Pinot Noir, le Grenache ou encore le Carignon, la France a su s’imposer, à travers ses récoltes et la diversité de ses vins, à l’échelle mondiale de vin en volume. Néanmoins, l’année 2021 a marqué un recul significatif du vin et du champagne dans l’Hexagone.

«Cette diminution se retrouve dans la répartition des revenus de la production agricole française, où la viticulture ne comptait plus que pour 14% de la valeur ajoutée en 2022, contre 17%. Toutefois, cette tendance ne se retrouve pas dans le chiffre d’affaires de la filière viticole qui, en 2023, devrait battre son année record de 2019 en générant plus de 25 milliards d’euros», peut-on lire sur le site Statista.

«Dans le segment des vins tranquilles, le vin rouge continue de dominer les ventes tant en valeur qu’en volume, quand bien même le vin blanc restait le vin le plus produit en France en 2019», ajoute la plate-forme qui se base sur des statistiques officielles.