Rappel de produits : en raison d’une présence possible de plastique, ces biscuits ne doivent plus être consommés

Commercialisées dans plusieurs enseignes de grande distribution, les barres chocolatées de la marque «Milka Oreo» font actuellement l’objet d’un rappel massif en raison de la présence possible de particules de plastique. Ces produits ne doivent plus être consommés.

Il faut rester vigilant. Depuis ce vendredi 16 février, les barres chocolatées de la marque «Milka Oreo» font l’objet d’un rappel de produits en raison de la possible présence de «particules de plastique», peut-on lire sur le site gouvernemental Rappel-Conso.

#RappelProduit Milka Oreo barres 5x37 grs - Milka





Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)





Motif : Présence possible de particules de plastiquehttps://t.co/JwXnBKcFyh pic.twitter.com/tayvvVgHuo — RappelConso (@RappelConso) February 16, 2024

Ce rappel concerne le lot OSK0934651 vendu en 5 barres de 37 grammes. Les biscuits sont commercialisés dans plusieurs enseignes de grande distribution telles que Action, Auchan, Match, Codifrance et Leclerc, du 1er décembre 2023 au 18 août 2024.

Selon Rappel-Conso, la consommation du lot incriminé peut causer des blessures ou «des effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit» et ce dernier ne doit plus être consommé et doit être détruit.

«Seul le numéro de lot indiqué est concerné par ce rappel, tout autre numéro de lot peut être consommé. Aucun autre produit commercialisé par Mondelez International en France, Milka ou Oreo, n'est concerné par ce rappel», a ajouté le site gouvernemental.