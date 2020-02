Ben Affleck confie prendre des antidépresseurs depuis plus de 20 ans

L'acteur et réalisateur américain Ben Affleck s'est confié sur sa dépression, sur le plateau de l'émission «Good Morning America», auprès de la journaliste Diane Sawyer. Il a révélé qu'il prenait depuis plus de vingt ans un traitement antidépresseur.

En 2020, Ben Affleck fait le choix de transparence sur les épreuves qu'il traverse. Après avoir parlé de son divorce douloureux avec Jennifer Garner et de son rude combat contre l'alcoolisme, il tombe une nouvelle fois le masque sur sa santé mentale.

UN TRAITEMENT LONGUE DUREE

«Je suis déprimé», a-t-il déclaré à la journaliste américaine Diane Sawyer. «Je prends des antidépresseurs. Ils m'ont beaucoup aidé. J'en prends différentes sortes depuis que j'ai 26 ans», poursuit-t-il. «On ne nous explique pas parfois les horribles effets secondaires qu'on va avoir. On se retrouve à revenir voir son docteur et demander : 'Pourquoi je fais 60 kilos de plus ?'», dénonce-t-il.

Désormais sobre, l'acteur fait le point sur ses années de lutte contre l'addiction : «J'ai des regrets. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'aimerais retourner dans le temps et changer des choses mais je ne peux pas».

Malgré ses combats, Ben Affleck a accompli une belle carrière dans le cinéma. Il a réalisé le film Argo acclamé par la critique en 2012, et joué dans de nombreux chefs d'oeuvres tels qu'A la merveille de Terrence Malick et Gone girl de David Fincher. A l'âge de 25 ans, il a remporté un Oscar pour son rôle dans le drame «Good Will Hunting», aux côtés de son ami Matt Damon.