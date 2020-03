Confinement : George R.R. Martin va en profiter pour terminer le 6e tome de Game of Thrones

Contraint de rester à son domicile en raison des mesures de confinement prises suite à l’épidémie de coronavirus, George R.R. Martin s’est remis à la rédaction des «Vents de l’Hiver», le sixième Tome de sa saga «Game of Thrones», attendu depuis 2015.

Le romancier, qui reconnaît faire partie de la population à risque en raison de son âge et de son état de santé, a indiqué sur son blog personnel s’être retiré dans un endroit reculé afin d’éviter tout contact avec l’extérieur, et poursuivre l’écriture de son livre. «À dire vrai, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel. J'écris tous les jours. Les choses qui se passent au Royaume des Sept Couronnes sont sombres... mais peut-être pas aussi sombres qu'elles sont en train de le devenir ici», écrit-il.

George R.R. Martin doit encore terminer deux livres de sa célèbre saga, Les vents de l’Hiver et Un rêve de printemps (Tome 7), et a déjà promis que la conclusion de l’histoire du royaume des Sept Couronnes serait différente de celle – jugée décevante par beaucoup de téléspectateurs – de la série diffusée sur la chaîne américaine HBO. «Les gens connaissent une fin, mais pas la fin», avait-il déclaré au journal allemand Die Welt en janvier dernier. Pour le moment, aucune date de sortie des livres en librairie n’a été annoncée. Les fans vont devoir encore attendre un (bon) moment.