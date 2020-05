Un téléthon pour New York avec Spike Lee et Robert De Niro organisé le 11 mai

Un téléthon va être organisé le 11 mai au profit de l'association caritative new-yorkaise Robin Hood et des populations fragilisées par la pandémie. De Robert De Niro à Spike Lee en passant par Mariah Carey, de nombreuses stars vont participer à cet événement outre-Atlantique.

Ce rendez-vous solidaire d'une heure, organisé en collaboration avec le groupe de médias iHeartRadio, sera animé par l'actrice, scénariste et productrice Tina Fey.

A partir de 19h, heure locale, défileront de nombreuses de stars qui ont quasiment toutes des attaches dans la région de New York. Le groupe Bon Jovi, le chanteur Billy Joel, Mariah Carey et Sting interpréteront des chansons.

We are excited and proud to help announce, 'Rise Up New York! A Benefit for @RobinHoodNYC Relief.' Hosted by Tina Fey, with musical performances by @BonJovi, @billyjoel, @MariahCarey and more! #NY4NY





Monday, May 11th at 7PM ET!





More Info: https://t.co/X7wPWuitIR pic.twitter.com/iISCCvRCEP

— iHeartRadio (@iHeartRadio) May 4, 2020