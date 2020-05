«Rough & Rowdy Ways» : le nouvel album de Bob Dylan sortira le 19 juin

Huit ans qu’il n’a pas sorti d’album de chansons originales. Autant dire que les fans sont impatients de découvrir le 39e et nouvel opus de Bob Dylan, «Rough & Rowdy Ways», qui paraîtra le 19 juin.

S’il se fait plutôt discret habituellement, l’artiste de 78 ans s’est pourtant montré très actif pendant le confinement, en dévoilant sur les plates-formes de téléchargement trois titres originaux : «I Contain Multitudes», «False Prophet» et «Murder Most Foul» qui évoque l’assassinat du président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, entre quelques notes de violoncelle et de piano.

Cette chanson-fleuve profonde et bouleversante de près de dix-sept minutes a été écoutée plus de 3,5 millions de fois sur YouTube. Un record pour l’artiste aux 125 millions de disques vendus dans le monde depuis le début de sa carrière, dans les années 1960.

Ces trois morceaux dévoilés ces dernières semaines figureront dans son nouvel album qui comptera au total dix compositions originales. Bob Dylan, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2016 pour «avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américain», démontre ainsi qu’il n’est pas à court d’inspiration depuis «Tempest», son dernier album inédit sorti en 2012. Celui qui sera bientôt incarné sur grand écran par l’acteur Timothée Chalamet avait préféré, ces dernières années, se consacrer à des albums de reprises de chansons interprétées par Frank Sinatra : «Shadows in the Night» (2015), «Fallen Angels» (2016) et «Triplicate» (2017).

Rough And Rowdy Ways” CD and digital formats available June 19th + vinyl coming July 2020. Pre-order now https://t.co/SN0XeyNKiN pic.twitter.com/r9VOxAg99X — Bob Dylan (@bobdylan) May 8, 2020

«Rough & Rowdy Ways», qui sortira sous forme de double album le 19 juin chez Columbia, devait s’accompagner d’une tournée qui a été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus. Sur son compte Twitter, la légende de la folk a expliqué qu’elle «espérait reprendre la route le plus tôt possible», dès qu’elle sera certaine que «les fans et son équipe ne risquent rien». Alors qu’il devait se produire aux Etats-Unis en juin et juillet, Bob Dylan a annoncé que les concerts étaient annulés.