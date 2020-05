Eurovision : Tom Leeb seulement 20e du classement officieux des fans

Malgré l'annulation de l'Eurovision pour cause de coronavirus, remplacée par une émission de substitution, les fans du monde entier du concours européen de la chanson ont tout de même voté samedi soir pour leur titre préféré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été séduits par le morceau du candidat français Tom Leeb, arrivé seulement 20e sur 41.

L'Organisation générale des amateurs de l'Eurovision (OGAE), un réseau international de 45 fan-clubs du concours à travers le monde, avait organisé pour l'occasion l'«Eurovision Fan Contest 2020», demandant à ses 13.000 membres - auxquels se sont ajoutées 4.000 non-adhérents - de voter sur le web pour leur chanson favorite. Durant l'émission de substitution organisée samedi soir par l'Union européenne de radio-télévision (UER) et baptisée «Europe Shine a Light», un extrait des chansons de chacun des 41 candidats a été diffusée.

Dont celle du chanteur et comédien français de 31 ans Tom Leeb, fils de l'humoriste Michel Leeb, intitulée «Mon Alliée (The Best In Me)». Mais celle-ci a fait un flop, ne recueillant que 32 points et finissant 20e du classement officieux établi par les fans, calculé en fonction du choix du public sur internet (50 % du résultat) et de celui des jurys des fan-clubs nationaux (les 50 % restants). Tom Leeb a donc fait pire que Bilal Hassani l'année dernière, qui avait terminé à la 16e place alors qu'il faisait figure de favori selon les bookmakers.

Heureusement donc pour Tom Leeb que l'Eurovision a été annulée cette année. S'il est de nouveau choisi pour représenter la France l'an prochain à Rotterdam (Pays-Bas), il aura l'occasion de se rattraper avec une nouvelle chanson. En effet, les règles du concours imposent que tous les pays aient un nouveau titre en 2021. Même s'il s'est dit partant pour repartir pour un tour, Tom Leeb a admis au Figaro ne pas savoir si cela se fera, cela dépendant aussi du choix de France Télévisions, qui est en charge du processus de désignation du candidat français.

la suisse en tête pour les fans français

Pour les fans du monde entier, le grand gagnant de l'édition 2020 de l'Eurovision est la Lituanie. Avec son morceau «On Fire», le groupe The Roop a recueilli 770 points, devançant l'Islande du groupe Daði & Gagnamagnið (634 points), dont la chanson s'intitulait «Think About Things», et la Suisse (620 points). La Suisse qui est arrivée en tête du vote des fans français.

Pas vraiment une surprise, car le représentant de la confédération helvétique, Gjon's Tears, était un visage connu des téléspectateurs français. Il avait en effet participé en 2019 au télé-crochet de TF1 «The Voice», lors duquel il avait été éliminé en demi-finale face à Whitney, la future gagnante de l'émission. Lors de l'Eurovision, l'artiste suisse de 21 ans a choisi d'interpréter un titre totalement en français, «Répondez-moi». De quoi sans doute plaire au ministre français de la Culture Franck Riester, qui avait critiqué le refrain en anglais de la chanson de Tom Leeb. «Ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio», avait-il déclaré au cours d'une audition parlementaire en février dernier.