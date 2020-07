Ennio Morricone : un coffret consacré au compositeur disparu

Des bandes originales magistrales de westerns signées d'Ennio Morricone, sources d'inspiration de tant de musiciens, de Jean-Michel Jarre à Metallica, sont réunies dans un coffret «De Sergio Leone à Quentin Tarantino». Celui-ci sortira ce vendredi, quelques jours seulement après le décès du compositeur survenu le 6 juillet.

«Pour une poignée de dollars», «Et pour quelques dollars de plus», «Le bon, la brute et le truand», «Il était une fois dans l'Ouest» côté Sergio Leone, et «Les Huit Salopards» de Quentin Tarantino... Ce package de quatre CD et un vinyle, dont la sortie était prévue de longue date, ne représente qu'une petite partie de l'œuvre - plus de 500 musiques de films - du compositeur disparu.

© Universal

«Pour une intégrale, il faudrait une armoire normande !», a précisé à l’AFP Stéphane Lerouge, aux commandes de cette sortie chez Universal, également derrière une somme de 18 CD parue l'an dernier, et qui travaille à un volume 2 de douze CD pour tenter de cerner le «Maestro», comme il aimait être appelé.

«Ennio Morricone a eu une influence majeure sur tous les genres de musique, bien au-delà des musiques de film : Metallica commence ses concerts avec un de ses morceaux («The ecstasy of gold», tiré de la B.O. de «Le bon, la brute et le truand»). Au bout de 10 secondes d'une musique de film, on sait que c'est la sienne, de quel film il s'agit, on voit les images», explique Jean-Michel Jarre.

Retrouvez toute l’actualité musicale ICI