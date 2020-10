La Fête de la VOD : des films à regarder chez soi dès 2 euros

Le cinéma s’invite chez vous du 8 au 11 octobre. La 5e édition de la Fête de la VOD permettra de visionner, dans son salon, comédies, thrillers et grands classiques du 7e art à partir de 2 euros la location et 5 euros l’achat d’un film.

Arte VOD, Canal VOD, FilmoTV, La Cinetek, La Toile VOD, Orange, Univers Ciné et Vidéofutur… Au total, ce sont huit plates-formes de téléchargement qui participent cette année à l’opération.

«2020 est totalement hors norme pour la VOD. Lors du confinement, les Français se sont rués sur les plates-formes pour recréer dans les meilleures conditions possibles du spectacle à domicile. La VOD s’est ainsi imposée en alternative culturelle répondant aux besoins des Français amateurs de cinéma et plus largement de divertissement», explique Bruno Delecour, président de l’association de promotion de la VOD, dans un communiqué officiel.

© DR

Plus de 17.000 titres seront donc accessibles depuis sa télévision, son smartphone, son ordinateur ou encore sa tablette à des prix très attractifs par rapport à l'offre habituelle. Les cinéphiles pourront donc (re)découvrir des classiques comme «Et Dieu créa la femme» de Roger Vadim ou «La folie des grandeurs» de Gérard Oury, des blockbusters incontournables comme «Star Wars : l’ascension de Skywalker» de J. J. Abrams ou «1917» de Sam Mendes, et des longs-métrages, à l’instar de «La bonne épouse», avec Juliette Binoche, qui ont parfois bénéficié d’une ressortie en salles après le confinement.

En 2019, le film «A star is born» de et avec Bradley Cooper, pour lequel Lady Gaga a reçu l’Oscar de la meilleure chanson, était le film le plus demandé en VOD. «Joker» de Todd Phillips arrive, quant à lui, en tête du classement pour l’année 2020.