Noël 2020 : les meilleurs beaux livres à offrir

Malgré le confinement, Noël est déjà là et avec lui, des sapins qui ne demandent qu'à être garnis. Sélection de 5 beaux livres très réussis qui pourraient bien faire des heureux.

Le plus féminin

© Larousse

Wonder Woman, Mary Poppins, la princesse de Clèves, le petit Chaperon rouge, Emma Bovary, M, Miss Marple... Les héroïnes du grand et du petit écran, des romans, des contes ou de l'univers BD sont réunies dans un beau livre étonnant. Mélanie Boissonneau («Les pin-up du cinéma») et Laurent Jullier («Lire les images de cinéma») se sont associés pour donner vie à cette bible des héroïnes de tous horizons. Résultat : un livre joliment illustré et érudit sur ces femmes qui fascinent, font rêver et devenues parfois - ô consécration suprême - des contre-modèles au fil du temps.

Héroïnes !, de Mélanie Boissoneau et Laurent Jullier, éd. Larousse, 290 p., 29,95€.

Le plus cinéma-cinéma

Alain Delon ? «Peut-être l'acteur le plus cool de l'histoire du cinéma», selon Leonardo DiCaprio. Plus qu'un homme, un mythe qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ce beau livre rassemble 200 photos rares de l'acteur et retrace le parcours de l'homme (qui fête cette année ses 85 ans ! ) à travers témoignages et interviews oubliées.

© Gründ

Alain Delon, le dernier guépard, de Baptiste Vignol, 240p., 29,95€

Le plus rock

© Hugo & Cie

Vous ne savez pas quoi écouter ? Admirez donc. Philippe Manoeuvre a concocté une histoire du rock à travers 202 vinyles cultes. Parce que les pochettes de vinyles en disent tellement long sur une époque, un groupe ou des artistes, le spécialiste ès rock le plus célèbre de France, a plongé dans les disques les plus fous de leur époque avec l'aide de trois disquaires. Le Velvet, Joy Division, Daft Punk ou les Beatles... Tous ont marqué leur génération et celles d'après par un disque ou plusieurs. Un livre aussi joli que rempli de bonnes ondes.

Une histoire du rock en 202 vinyles cultes, de Philippe Manoeuvre, Hugo & Cie, 416 p., 35€.

Le plus tintintin

© David Séchan / Plon Philharmonie de Paris

A peine ouverte, la jolie exposition de la Philharmonie de Paris sur Renaud a dû refermer ses portes avec le reconfinement. Qu'à cela ne tienne, existe son tout aussi joli catalogue dans lequel on apprend une myriade de détails sur l'univers de l'artiste, aussi révolté qu'amoureux de l'enfance, à travers photos, lettres et témoignages d'amis comme de sa famille, notamment de son frère jumeau à l'origine de l'exposition.

Renaud, putain de livre ! , de Johanna Copens et David Séchan, Plon / Philharmonie de Paris, 200 p., 24,90€

Le plus féérique

© éd. E/P/A

Impossible de cartographier les mondes de Harry Potter, du Seigneur des anneaux ou même de Winnie l'Ourson ? Certainement pas pour Huw Lewis-Jones, historien britannique spécialisé dans l'exploration, qui s'est plongé dans de nombreuses oeuvres populaires pour comprendre la géographie de chacun des lieux, du Pays Imaginaire à la terre du Milieu en passant par l'île de Robinson. Insolite mais brillant.

Atlas des mondes imaginaires, de Huw Lewis-Jones, édition E/P/A, 35 €.