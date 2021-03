Un festival de films français se tient en Australie où les cinémas ont rouvert

Alors que les cinémas sont fermés en France depuis près d'un an, un festival de films français se tient avec du public en Australie, pays où les cinémas ont rouvert.

Ce mardi 2 mars, la 32 e édition du French Film Festival de Sydney, organisé par l'Alliance française de la ville, a ouvert et devrait s'étendre jusqu'en avril. Une situation plutôt paradoxale alors que la France a fermé ses salles obscures depuis le début de la crise sanitaire. «On a beaucoup de chance de pouvoir vivre quasiment normalement en Australie. Et on pense beaucoup à nos proches en France, qui n'ont malheureusement pas cette chance», résume Elsa au micro de France Info.

De nombreux films dont la sortie a été décalée en France vont donc connaître leur première mondiale durant ce festival. Ainsi, les cinéphiles du bout du monde vont pouvoir se rendre aux projections d'oeuvres comme le biopic «Aline» avec Valérie Lemercier dans le rôle de Céline Dion ou encore «Délicieux» avec Isabelle Carré et Grégory Gadebois (sortie française prévue le 19 mai) et «Eiffel» avec Romain Duris, film qui a fait l'ouverture du festival et dont la sortie française n'est prévue que le 5 mai. Au total, 37 films français constituent le programme de l'événement, dont une dizaine en premières mondiales.

Une politique sanitaire très stricte

L'Australie est loin de se montrer laxiste en matière de risque sanitaire. De grandes villes sortent à peine de reconfinement comme Perth, Brisbane ou encore Melbourne. Pourtant, le festival a, lui, été maintenu. «On a eu beaucoup de chance d'être le seul festival au monde à pouvoir accueillir les gens dans des salles», indique Karine Mauris, l'attachée culturelle de l'ambassade de France en Australie à France Info.

Alors que la jauge de public a été rehaussée à 100 % (elle n'était qu'à 50% en début de festival selon Karine Mauris) et que le port du masque n'est même plus obligatoire, les organisateurs de ce festival du film français espèrent accueillir 200 000 spectateurs cette année, le public australien étant particulièrement friand de cinéma français. D'ailleurs, le festival se veut itinérant. Il devrait passer par nombre de grandes métropoles du pays comme Perth, Brisbane, Adelaide, Melbourne ou Canberra.