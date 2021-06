Astérix : Les aventures d'Idéfix sortiront en librairie le 16 juin

Idéfix, le petit chien blanc le plus connu de la Gaule, est le héros d'une BD qui débarque en librairie le 16 juin prochain, quelques mois avant la série animée «Idéfix et les irréductibles», prévue sur France Télévision en septembre 2021.

«Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupée par les romains... Tout ? Non ! Une bande d'irréductibles animaux menée par Idéfix résiste encore et toujours à l'envahisseur», peut-on lire sans surprise sur le site des éditions Albert René. Le premier volume de cette série « Idéfix et les Irréductibles », en librairie le 16 juin s'intitulera « Pas de quartier pour le latin ».

Ce préquel des aventures d'Astérix se déroule deux ans avant la rencontre, à Lutèce, du petit chien avec ses maîtres. Un moment que les fans connaissent depuis longtemps puisqu'elle est racontée dans « Le Tour de Gaule d'Astérix ».

Une série animée

« Idéfix et les Irréductibles », développée par les éditions Albert René, est aussi le concept d'une série animée de 52 épisodes de 12 minutes qui doit être diffusée sur France Télévision à partir de septembre 2021.

Dans son désir de justice face aux victimes de l'occupation romaine, le petit chien blanc sera aidé de personnages portant les doux noms de Turbine, Baratine et Padgachix.

Matthieu Choquet signe le scénario de la BD dessinée par Jean Bastide, le dessinateur des nouvelles aventures de Boule et Bill, et Philippe Fenech, le dessinateur de la BD à succès de «Mes cop's». Ce dernier a d'ores et déjà annoncé la bonne nouvelle sur Facebook.

2021 : une année Astérix

Si les puristes peuvent crier au scandale, rappelons néanmoins que la série animée s'est développée sous la houlette d'Albert Uderzo avant sa disparition le 24 mars 2020, et que les dessins de Philippe Fenech semblent dans la droite lignée d'un Uderzo.

L'actualité liée à «Astérix» est chargée en cette année puisque, outre une exposition au château de Malbrouck disponible depuis le 19 mai, sortira le 21 octobre prochain, un 39e album d'Astérix et Obélix, signé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

Astérix ® - Obélix ® - Idéfix ® / ©2021 Les éditions Albert René

En parallèle, après son cultissime «Mission Cléopâtre», Alain Chabat travaille pour Netflix sur l'univers du petit gaulois dans une série d'animation qu'il a écrite et qu'il réalisera.

Enfin, un nouveau film devrait débouler dans les prochains mois dans les salles obscures. Réalisé par Guillaume Canet, le film devrait montrer le cinéaste dans la peau du petit gaulois au côté de son comparse de toujours, Gilles Lellouche. Les deux héros vont cette fois vivre une aventure en terres chinoises. Le tournage est actuellement en cours.

« Idéfix et les Irréductibles : Pas de quartier pour les latins », éd. Albert René, 72 pages, 8,99€