Golden Globes 2022 : Retrouvez la liste complète des lauréats

Malgré sa non diffusion à la télévision, ou lors d’un livestream, la 79e cérémonie des Golden Globes a malgré tout publié une liste des lauréats de cette édition 2022.

Critiquée pour son manque de diversité raciale, ethnique, et de genre, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) avait fait le choix de maintenir un semblant d’existence avec la publication de cette liste d’où les films The Power of The Dog de Jane Campion et West Side Story de Steven Spielberg, ou encore la série Succession de la chaîne américaine HBO/HBO Max, se distinguent de la concurrence.

On notera également les prix de la meilleure actrice/acteur dans une série limitée obtenus par Kate Winslett pour l’excellente Mare of Eastown (HBO), et Michael Keaton dans Dopesick (Disney+). Le film japonais Drive my car obtient le prix du meilleur film étranger, tandis que la série Squid Game repart avec un prix, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour O Yeong-Su.

Cinéma

Meilleur film dramatique

The Power of the Dog - Netflix

Meilleure actrice dans un film dramatique

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Meilleur acteur dans un film dramatique

Will Smith - King Richard

Meilleur film musical ou comédie

West Side Story - 20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Meilleure actrice dans un film musical ou comédie

Rachel Zegler - West Side Story

Meilleur acteur dans un film musical ou comédie

Andrew Garfield - Tick, Tick…Boom!

Meilleur film d’animation

Encanto - Walt Disney Studios Motion Pictures

Meilleur film étranger

Drive My Car (Japon) - Janus Films

Meilleure actrice

Ariana DeBose - West Side Story

Meilleur acteur

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

Prix de la meilleure réalisation

Jane Campion - The Power of the Dog

Prix du meilleur scénario

Kenneth Branagh - Belfast

Prix de la meilleure bande originale

Hans Zimmer - Dune

Prix de la meilleure chanson

«No Time to Die» — No Time to Die - Musique : Billie Eilish, Finneas O’Connell ; Paroles : Billie Eilish, Finneas O’Connell

Télévision

Meilleure série dramatique

Succession - HBO/HBO Max

Meilleure actrice dans une série dramatique

Mj Rodriguez - Pose

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeremy Strong - Succession

Meilleure série musicale ou comédie

Hacks - HBO/HBO Max

Meilleure actrice dans une série musicale ou comédie

Jean Smart - Hacks

Meilleur acteur dans une série musicale ou comédie

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Meilleure série limitée, anthologie, ou téléfilm

The Underground Railroad - Amazon Prime Video

Meilleure actrice dans une série limitée, anthologie, ou téléfilm

Kate Winslet - Mare of Easttown

Meilleur acteur dans une série limitée, anthologie, ou téléfilm

Michael Keaton - Dopesick

Meilleure actrice dans un second rôle

Sarah Snook - Succession

Meilleur acteur dans un second rôle

O Yeong-Su - Squid Game