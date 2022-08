Cinéma : Batgirl, Scoob 2... Annulation de films en cascade au studio Warner

Dans la nuit de mardi à mercredi, le studio hollywoodien Warner Bros Discovery a annoncé l'annulation de deux films originellement destinés à sa plate-forme de streaming HBO Max. Batgirl et Scoob 2 ne sortiront donc ni en salles, ni en ligne.

C'est une décision rarissime pour un studio hollywoodien. Cette nuit, Warner Bros Discovery a décidé l'annulation de deux longs-métrages attendus sur sa plate-forme HBO Max. Cette décision concerne «Batgirl», du duo belge Adil El Arbi and Bilall Fallah et «Scoob! : Holiday Haunt», la suite du film «Scooby !», sorti en salles en 2020.

Une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans l'industrie, notamment au vu des budgets alloués pour chacun des projets. En l'occurrence, 90 millions de dollars pour le long-métrage de super-héroïne et 40 millions pour le film d'animation. De même, si ce dernier n'était pas encore terminé, «Batgirl» était en phase finale de post-production.

«Je travaille là-dedans depuis 30 ans et c'est sans précédent»

Longtemps prisonnier de «l'enfer de développement» dans l'Univers cinématographique DC (de «Man of Steel» à «The Suicide Squad»), «Batgirl» avait été officialisé par la Warner en 2021. À sa tête, le duo de réalisateurs belges Adil El Arbi and Bilall Fallah, récemment couronnés du succès commercial de «Bad Boys for Life». Peu de temps après, l'actrice Leslie Grace («D'où l'on vient», sorti en 2021) était casté dans le rôle de Barbara Gordon, l'acolyte du Chevalier noir. J.K. Simmons («Justice League»), Brendan Fraser («La Momie») et Michael Keaton de retour en Batman complétaient la distribution.

Tourné de novembre à mars 2022, le long-métrage était alors dans sa phase finale de post-production et devait être diffusé sur la plate-forme HBO Max et ce, malgré son budget de 90 millions de dollars, dont 15 millions en raison des retards consécutifs à la pandémie. «Batgirl» était d'ailleurs quasi prêt à la diffusion, «dans les tous derniers instants de sa post-production».

Une annulation pure et simple paraît plus qu'étonnante. Selon Deadline, un exécutif d'un studio concurrent n'en revenait pas : «Cela fait plus de 30 ans que je travaille dans cette industrie et c'est quelque chose de sans précédent».

Alors qu'est-ce qui a pu amener le groupe Warner Bros Discovery a procédé à cette annulation ? D'autant qu'elle concerne également le long-métrage «Scoob! : Holiday Haunt», de Bill Haller et Michael Kurinsky. La suite de «Scooby!», sorti peu après la réouverture des cinémas en France en 2020, était également prédestinée à une diffusion en ligne, pour un budget de plus de 40 millions de dollars. Selon son producteur et scénariste Tony Cervone, le film était «pratiquement terminé». «J'ai le cœur brisé», a-t-il déclaré.

Un rachat et un changement de politique

Pour comprendre cette étrange manœuvre, il faut remonter au mois d'avril 2022. Le géant Discovery a en effet racheté le groupe Time Warner auprès de l'opérateur américain AT&T, pour la somme monstre de 40 milliards de dollars (environ 45 milliards d'euros avec l'inflation). Une acquisition qui a entraîné un bouleversement hiérarchique au sein de la «major» hollywoodienne, avec le départ de dizaines de cadres et employés historiques.

Dès lors, un changement de politique s'est mis en place, notamment pour la partie DC Entertainment (films, séries et jeux-vidéo issus des œuvres DC Comics). Côté cinéma, l'objectif est de prendre en compte les succès cumulés des blockbusters («Aquaman», «Wonder Woman») et des films plus modestes, comme «Joker», qui a remporté les Oscar de la meilleur musique et du meilleur acteur, et dont la suite est en chantier.

En termes de stratégie marketing, David Zaslav, le nouveau président de WarnerMedia, se positionne à l'exact opposé de son prédécesseur, Jason Kilar. C'est à lui qu'on doit la stratégie de diffuser les films simultanément en salles et sur HBO Max. Ce qui avait permis de renforcer la plate-forme, mais de grandement dévaluer le studio aux yeux de l'industrie hollywoodienne, en plus d'accuser des pertes sèches au box-office mondial.

I’m very sorry to share this sad news. I LOVED working on this, and just did another session as Young Shaggy last week and the film looked just about complete. It was such a joy and so many people worked so hard. https://t.co/HToGPVAR9Q — Iain Armitage (@IainLoveTheatre) August 3, 2022

C'est ainsi le premier élément d'explication apporté par la firme cette nuit pour expliquer l'annulation de «Batgirl». «La décision de ne pas distribuer [...] reflète notre changement de stratégie lié à l'univers DC et à HBO Max», indique-t-elle, tout en saluant les personnes impliquées dans les projets. «Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n'a rien à voir avec son travail. Nous sommes très reconnaissants envers les réalisateurs de «Batgirl» et «Scoob» ainsi que leur distribution respective et nous espérons collaborer avec eux à l'avenir».

Ainsi, selon plusieurs journalistes spécialisés, Warner voudrait créer de purs «événements» au cinéma, ce que ««Batgirl» n'est pas».

Taxes et projections test désastreuses

Mais d'autres raisons sont avancées concernant la super-héroïne. Quand certains parlent de tournages additionnels «coûteux» et «ratés», d'autres n'hésitent pas à qualifier les projections test de «catastrophiques».

Dans un long sujet détaillant la chronologie de l'affaire, Variety explique que la Warner aurait calculé la meilleure option financière. Trop léger pour une sortie en salles, mais trop ample pour une diffusion en streaming, il ne restait qu'une solution : récupérer les taxes et déductions d'impôts possibles si le film n'est jamais diffusé. Le choix du studio a été fait.

Ainsi, ni «Batgirl» ni «Scooby 2» ne pourront être diffusés de quelques manières que ce soit, ni sur internet, ni gratuitement, ni revendus à un concurrent.

Selon Deadline, les réalisateurs belges Adil El Arbi et Billal Fallah «ont appris la nouvelle lors du mariage du premier au Maroc». Tous deux avaient été loués pour les deux épisodes de «Mrs. Marvel» qu'ils avaient réalisé pour la plate-forme Disney+.