Cinéma : énorme succès pour les avant-premières du film «One Piece : Red», malgré des incidents

«One Piece : Red», adapté du manga le plus vendu dans le monde, a fait un carton dans les salles obscures françaises ce dimanche 7 août, pour ses avant-premières. Avec près de 120.000 entrées, il est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation japonais en France.

C'est ce qu'on appelle un carton. Ce dimanche 7 août, Pathé Films organisait une série d'avant-premières pour la sortie du film «One Piece : Red», adapté du manga phénomène. Avec 119.311 entrées, il se classe premier au box-office grâce à une seule séance.

Pour rappel, «One Piece» est le manga le plus vendu dans le monde, avec plus de 490 millions d'exemplaires vendus depuis la sortie du premier tome, en 1999. 23 ans et 100 tomes plus tard, il a été adapté en anime, pour plus de 1.000 épisodes diffusés dans 80 pays et une quinzaine de longs-métrages.

L'œuvre suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune garçon obtenant les capacités du caoutchouc après avoir mangé un fruit du démon. Au fur et à mesure de son voyage, il réunit un équipage et se met en quête du «One Piece», le trésor laissé par le roi des pirates.

Meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation japonais

C'est peu dire si la sortie de «One Piece : Red» est un événement en France. Il s'agit à peine du cinquième film, sur les quinze existants, à disposer d'une distribution large dans les salles françaises. «Strong World», le premier à être sorti dans l'Hexagone en 2011, n'avait rassemblé que 20.858 spectateurs. Pour les autres productions nippones, «Z» (2013), «Gold» (2016) et «Stampede» (2019), les résultats n'avaient pas été meilleurs.

Ce dimanche sonne donc comme une petite revanche pour les fans de Luffy au chapeau de paille. Avec près de 120.000 entrées, «One Piece : Red» est déjà le plus gros carton de la franchise dans les salles obscures françaises. Et ce, avec une seule journée d'avant-premières. C'est dire si le succès s'annonce tonitruant.

Depuis la réouverture des salles post-confinement, les films adaptés de manga ont le vent en poupe au cinéma. On se rappelle de «Demon Slayer : Le Train de l'Infini», qui avait totalisé plus de 700.000 tickets déchirés en mai 2021. Cette année, «Jujutsu Kaisen Movie 0» avait rassemblé 63.424 entrées en avant-premières, pour un bilan au-delà des 500.000.

Ainsi, «One Piece : Red» sera mercredi le plus gros démarrage pour un film d'animation japonais en France. À savoir que le plus grand succès du cinéma animé nippon reste «Le Voyage de Chihiro» (2001), avec 1.436.845 spectateurs.

Des séances «Mouvementées»

Si le succès du film n'est pas à démentir, des fans se sont plaints sur les réseaux sociaux du manque de respect d'une partie du public. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut voir les spectateurs sauter sur les sièges et près de l'écran, dans un cinéma à Marseille (Bouches-du-Rhône).

J’AI JAMAIS VU ÇA DE MA VIE.



Continuez, allez y. Comme ça on aura plus jamais d’avant première de films d’animés. pic.twitter.com/JKCvz45xtS — Lisez DanDaDan (@MlleSoso_) August 8, 2022

Dans un cinéma de Mérignac (Gironde), un témoignage raconte que l'alarme incendie a été activée avant que le film ne se termine. Contacté par CNEWS, Romain Brilli, responsable du Ciné Mérignac, rectifie : «C'était quelque chose d'involontaire, quelqu'un a appuyé sur un mauvais bouton en sortant de la salle. Nous allons inviter tous les spectateurs à revoir le film quand ils veulent».

Surtout que plein de client ont très mal parlé aux hotesses d'accueil sous prétexte qu'elles géraient très mal la situation alors qu'elles n'y sont pour rien et qu'elles ont pris 1h de leur pause pour pouvoir rembourser tt le monde. D'ailleurs on a pas retrouvé le gars qui a — Trustqn (@Trustqn_) August 8, 2022

Si la grande majorité des séances s'est déroulée dans le calme, le débat a été relancé sur les réseaux sociaux sur l'ambiance «mouvementée» durant les avant-premières de films adaptés de manga.

En mars dernier, lors de la projection de «Jujutsu Kaisen Movie 0» le Grand Rex avait été obligé de réagir dans un communiqué, après des comportements inappropriés. «Il y a une différence entre partager sa joie et faire n’importe quoi. Nous serons donc dans l’obligation de réagir plus fermement à la prochaine soirée». Les témoignages d'hier indiquent que la séance au Rex s'est déroulée dans la bonne humeur entre fans.