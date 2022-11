Mort de Takeoff : Justin Bieber, Drake et Quavo lui rendent hommage à ses funérailles

Les funérailles de Takeoff, tué par balle le 1er novembre dernier, se sont déroulées ce vendredi 11 novembre à Atlanta. Des milliers de fans lui ont rendu hommage, ainsi que des artistes comme Justin Bieber, Drake ou Quavo, l'un des membres de Migos, auquel appartenait le rappeur américain.

Un dernier «au revoir». Ce vendredi 11 novembre, Atlanta était en deuil pour célébrer la mémoire du rappeur Takeoff, membre du groupe Migos et abattu le 1er novembre dernier, alors qu'il jouait aux dés dans un bowling de Houston, au Texas.

Près de 20.000 personnes étaient présentes au State Farm Arena d'Atlanta, pour une cérémonie gratuite et ouverte au grand public. Parmi elles, plusieurs célébrités, dont Justin Bieber, Offset, Cardi B, Drake ou Quavo, l'oncle de Takeoff et autre membre fondateur de Migos, présent lorsqu'il a été tué.

An emotional Offset giving speech at Take Off ‘s Funeral service w/ Quavo #riptake #takeoff #riptakeoff #lltakeoff pic.twitter.com/OxvTXCYjBz

— CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) November 11, 2022