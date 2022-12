Le Grand Rex fête ses 90 ans : découvrez le programme des festivités lancées ce jeudi

Le Grand Rex, mythique salle de spectacle parisienne et plus grand cinéma du monde, célèbre ses 90 ans. A cette occasion, une soirée exceptionnelle est organisée ce jeudi, laquelle lancera une année de festivités.

Inauguré le 8 décembre 1932 avec comme premier film à l’affiche «Les trois mousquetaires» d’Henri Diamant-Berger, le Grand Rex, situé sur les Grands Boulevards, dans le 12e arrondissement de Paris, et imaginé par Jacques Haïk, a traversé les époques et échappé à la fermeture, contrairement à d’autres salles de cinéma de la capitale. Pour fêter le 90e anniversaire de ce lieu classé Monument historique depuis 1981, et qui va arborer une façade flambant-neuve, une grande soirée est proposée ce jeudi 8 décembre, à partir de 21h (ouverture des portes dès 20h).

© Le Grand Rex

Les spectateurs pourront apprécier l’incontournable spectacle de la Féérie des eaux et ses 2.500 jets d’eau, avant d’assister à un show-case du chanteur Christophe Maé.

Le Grand Rex - et ses 2.700 places - diffusera ensuite en avant-première le nouveau long-métrage de Steven Spielberg, «The Fabelmans», plus de deux mois avant sa sortie officielle en France. Ce biopic, qui s'inspire de l'enfance du cinéaste, réunit à l’écran les acteurs Gabriel LaBelle, Michelle Williams et Paul Dano.

Cette soirée unique, dont les places sont en vente au prix de 12 euros sur le site du Grand Rex, donnera le coup d’envoi d’une année de festivités, avec notamment la projection en avant-première en janvier 2023 des films «Babylon» en présence de Brad Pitt, et «Astérix et Obélix : L’empire du Milieu» de Guillaume Canet.

Des avant-premières, des spectacles et des concerts

Au programme également : le show «Bond Symphonique», qui reprendra les plus grandes musiques de la saga James Bond (11 et 12 février), le concert événement de Nick Cave (23 et 24 mai), ou encore le spectacle «Le soldat rose - Les 15 ans» (du 20 octobre au 5 novembre).

A noter que le Grand Rex, connu aussi pour sa discothèque, accueille chaque année 1 million de spectateurs, dont 150.000 pour les dessins animés de Noël et la Féérie des eaux.

© Le Grand Rex

Quelque 70.000 visiteurs se rendent par ailleurs aux Rex Studios pour une visite interactive dans les coulisses de ce monument du patrimoine français. Et les cinéphiles en quête d'aventures peuvent enfin s’inscrire à l'escape game, accessible à partir de 10 ans.