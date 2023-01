«Neneh Superstar» : l'héroïne Oumy Bruni Garrel est la fille de célèbres acteurs

Dans «Neneh Superstar», en salles le 25 janvier, Oumy Bruni Garrel tient son premier grand rôle au cinéma. Si elle est encore peu connue du grand public, ses parents le sont beaucoup plus.

Pour Oumy Bruni Garrel, le cinéma est une histoire de famille. L’adolescente de 14 ans, qui sera à l’affiche de la comédie dramatique «Neneh Superstar» le 25 janvier, est en effet la fille des acteurs Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel. En couple de 2007 à 2012, les deux comédiens ont adopté la petite Oumy en 2009 au Sénégal, alors qu’elle n’avait que quatre mois.

© Mika Cotellon - 2022 Gaumont - France 2 Cinéma - Gaumont animation

Très vite, la fillette se passionne pour le 7e art. Elle fait ses premiers pas dans «Les Estivants», long-métrage réalisé par sa mère et sorti en 2019, puis fait une brève apparition en tant que jeune activiste dans «La croisade» mis en scène deux ans plus tard par son père.

Avec «Neneh Superstar» qui a remporté le Prix du Jury lors de Mon Premier Festival, Oumy Bruni Garrel endosse son premier grand rôle au cinéma en se glissant dans la peau de Neneh, une petite fille noire âgée de 12 ans qui intègre la prestigieuse et renommée école de danse de l’Opéra de Paris. La compétition y est rude, et elle doit se faire accepter par l’ensemble de sa division, ainsi que par la directrice de l’établissement, Marianne Belage (Maïwenn). Ses parents, joués par Aïssa Maïga et Steve Tientcheu, vont tout faire pour la soutenir.

Le réalisateur Ramzi Ben Sliman a choisi la nièce de Carla Bruni pour ses talents de comédienne mais aussi de danseuse, Oumy pratiquant la danse classique et contemporaine, le jazz et le hip hop.

Des débuts prometteurs qui réjouissent Valeria Bruni-Tedeschi ainsi que Louis Garrel, qui s’est remarié avec Laetitia Casta avec qui il a eu un petit garçon prénommé Azel et né en 2021.